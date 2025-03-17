Η PepsiCo ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά στην εξαγορά της εταιρείας αναψυκτικών με πρεβιοτικά Poppi, έναντι τιμήματος 1,95 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των «υγιεινών αναψυκτικών» με στόχο να αντιμετωπίσει την πτώση πωλήσεων που καταγράφει η κατηγορία κλασικών αναψυκτικών και σνακς.

Η μετοχή της PepsiCo καταγράφει άνοδο άνω του 1,8% στις συναλλαγές της αμερικανικής αγοράς.

Η κίνηση της εταιρείας εντάσσεται στην προσπάθειά της να ευθυγραμμιστεί με τις νέες τάσεις στον τομέα των αναψυκτικών, καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί στρέφονται τα τελευταία χρόνια σε πιο υγιεινά αναψυκτικά και στα ενεργειακά ποτά.

Ανάλογες κινήσεις έχουν κάνει και άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Η Coca-Cola επεκτείνει το brand Simply λανσάροντας την πρεβιοτική σόδα Simply Pop, ενώ εταιρείες όπως η Celsius Holdings και η Keurig De Pepper έχουν επίσης εξαγοράσει μικρότερους παραγωγούς ενεργειακών ποτών και ποτών ευεξίας.

Όπως ανακοίνωσε η PepsiCo, η Poppi έχει συνδυάσει πρεβιοτικά, χυμό φρούτων και μηλόξυδο για τη δημιουργία ενός αναψυκτικού χαμηλών θερμίδων με λιγότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα.

Οι λιανικές πωλήσεις της Poppi αυξήθηκαν κατά 122% σε ετήσια βάση κατά τις πρώτες 12 εβδομάδες του τρέχοντος έτους, με την BNP Paribas να εκτιμά ότι η εταιρεία κατέχει μερίδιο περίπου 1% της συνολικής αγοράς ανθρακούχων αναψυκτικών.

