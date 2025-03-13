Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η METLEN Energy & Metals συμμετέχει στον διεθνή δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index, καθώς και στο S&P Global Sustainability Yearbook 2025.

Η επιβεβαίωση αυτών των διακρίσεων βασίστηκε στα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης πάνω από 13.000 εταιρειών από την S&P Global, η οποία εξετάζει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επενδυτών που εστιάζουν στη βιωσιμότητα.

Στην αξιολόγηση του 2024, η METLEN βελτίωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τη συνολική της επίδοση, διατηρώντας τη θέση της στο κορυφαίο 6% των εταιρειών παγκοσμίως με τις υψηλότερες ESG επιδόσεις στον κλάδο της.

Ως αποτέλεσμα, η METLEN ήταν μια από τις 780 εταιρείες, σε παγκόσμιο επίπεδο και η μόνη εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, που επιλέχθηκε τελικά να συμμετάσχει στο Sustainability Yearbook 2025. Αυτή η αναγνώριση αντανακλά τη συνεχή πρόοδο των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας καλύπτοντας τα αυστηρά κριτήρια των δεικτών βιωσιμότητας του Dow Jones.

Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Chief Corporate Governance & Sustainability Officer της METLEN, τόνισε: «Η αναγνώριση αυτή αποτελεί την επιβεβαίωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας, τόσο στις παραγωγικές μας μονάδες, όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Στόχος μας είναι η επιχειρηματική και οικονομική μας ανάπτυξη να υλοποιείται με υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους μας, το φυσικό περιβάλλον, την ευρύτερη κοινωνία και τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, παράγοντας και διανέμοντας αξία στους μετόχους μας και τις υπόλοιπες ομάδες των κοινωνικών μας εταίρων».

Τέλος, στα παραπάνω επιτεύγματα έρχονται να προστεθούν άλλες τρεις εξίσου σημαντικές διακρίσεις της Εταιρείας κατά το 2024:

- Η ένταξη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην κατηγορία των εταιρειών LEADERS, στον κλάδο της, του δείκτη MSCI ESG Ratings.

- Η είσοδος, για πρώτη φορά, στο κορυφαίο 8% των εταιρειών του ενεργειακού τομέα με τον χαμηλότερο ESG κίνδυνο, σύμφωνα με την αυστηρή αξιολόγηση ESG του οργανισμού Sustainalytics.

- Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τομέα "Multiline Utilities" του δείκτη ESG Rating Group του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSEG)

Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν τη συνεπή προσπάθεια της Εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών.



Πηγή: skai.gr

