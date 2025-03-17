Αισθητή αύξηση του κύκλου εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο, ελαφρά αύξηση των EBITDA και καθαρά κέρδη σχεδόν 130 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο σύνολο της χρήσης 2024 η Aegean.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του 2024 ανήλθε σε €1,78 δισ., αυξημένος κατά 5%. Η Aegean καλωσόρισε στις πτήσεις της 16,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6%, εν μέσω ενός θετικού περιβάλλοντος ζήτησης από και προς τη χώρα μας αλλά και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων.

Ο Όμιλος προσέφερε 19,8 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 1,2 εκατ. περισσότερες σε σχέση με το 2023, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία με επέκταση του δικτύου και των συχνοτήτων κυρίως στους μήνες εκτός αιχμής. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%.

Για το σύνολο του έτους το EBITDA διαμορφώθηκε στα €405,3 εκατ., αυξημένο κατά 1% ενώ η λειτουργική κερδοφορία ΕΒΙΤ στα €227,1 εκατ. μειωμένη κατά 8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €164,0 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €129,9 εκατ., 23% χαμηλότερα από το 2023.

Το τέταρτο τρίμηνο η Aegean μετέφερε 7% περισσότερους επιβάτες με εξαιρετική δυναμική και ιστορικά υψηλά λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης και στους παραδοσιακά αδύναμους μήνες αλλά και την «επίμονη» επένδυση της AEGEAN κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 10% κατά το τελευταίο τρίμηνο ενώ o Όμιλος κατέγραψε ιστορικά υψηλό σε κερδοφορία προ τόκων και φόρων (EBIT) που ανήλθε σε €27,6 εκατ. Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία δεν μεταφέρθηκε στο τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους του τριμήνου καθώς η κάμψη της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου από 1,12 στις 30/9/2024 σε μόλις 1,04 στις 31/12/2024 έφερε σημαντική ζημιά από την αποτίμηση σε IFRS των υποχρεώσεων των επόμενων ετών από μισθώσεις.

Με την επίδραση του εξαιρετικού τέταρτου τρίμηνου, τα ετήσια αποτελέσματα του 2024 συνιστούν την υψηλότερη ιστορικά επίδοση σε επίπεδα επιβατικής κίνησης και κύκλου εργασιών αλλά και τη δεύτερη ιστορικά υψηλότερη επίδοση σε κερδοφορία παρά τους σημαντικούς περιορισμούς που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόωρων ελέγχων στους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney καθήλωσε 8-10 νέα αεροσκάφη και περιόρισε τη δυνατότητα ανάπτυξης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και την ωφέλεια κόστους από τη χρήση τους, ενώ δημιούργησε και ανάγκες επιπλέον μισθώσεων αεροσκαφών. Η αποζημίωση που λαμβάνει η εταιρεία από τον κατασκευαστή είναι σημαντική χωρίς όμως να καλύπτει το σύνολο των επιπτώσεων. Επιπλέον, η αναστολή λόγω της γεωπολιτικής κρίσης από τα τέλη Ιουλίου έως τον Δεκέμβριο της σύνδεσης με Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Αμάν προκάλεσε απώλεια κίνησης εξωτερικού κατά το 3ο και το 4ο τρίμηνο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €769,1 εκατ. στις 31.12.2024 αυξημένα από το προηγούμενο έτος παρά την καταβολή €85,4 εκατ. για την εξαγορά των warrants από το Ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών μισθώσεων) ανήλθε σε €662,2 εκατ. με την AEGEAN να έχει παραλάβει συνολικά 7 καινούργια αεροσκάφη το 2024, 5 Airbus 320/321 neo της οικογένειας καθώς και 2 νέα ATR 72-600.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού €0,80 ανά μετοχή.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης , Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η στρατηγική μας για αύξηση της χωρητικότητας τους μήνες εκτός αιχμής αλλά και η ισχυρή ανταπόκριση από Έλληνες αλλά και επισκέπτες της χώρας μας, στις υπηρεσίες και στο δίκτυο της AEGEAN, συνέβαλλε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι προκλήσεις από τους περιορισμούς προς τη Μέση Ανατολή καθώς και η συνεχιζόμενη επίδραση στα κόστη μας λόγω των ελέγχων στους κινητήρες GTF ήταν και παραμένουν σημαντικές. Τα αποτελέσματα του έτους επιβεβαιώνουν την ανταγωνιστικότητά μας και την ισχυρή μας θέση.

Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο με στόχο τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών μας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά μας και τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε πρόσθετη παραγγελία 8 επιπλέον αεροσκαφών τύπου Α321 neo ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια για εξωστρέφεια και υψηλή τοπική προστιθέμενη αξία για την εταιρεία, τα στελέχη μας αλλά και τη χώρα στο Κέντρο Συντήρησης που μόλις άρχισε να εξυπηρετεί, εκτός των δικών μας αναγκών και σημαντικές άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Για το 2025, η AEGEAN θα προσφέρει 21,5 εκατ. θέσεις, 1,8 εκατ. θέσεις περισσότερες σε σχέση με το 2024. Στο δίκτυο εξωτερικού η AEGEAN θα προσφέρει περίπου 13 εκατ. θέσεις, 1,4 περισσότερες θέσεις συγκριτικά με το 2024 ενώ στο δίκτυο εσωτερικού θα προσφέρει 8,5 εκατ. θέσεις 6% περισσότερες συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά».



