Μια νέα εφαρμογή που είναι επικεντρωμένη στην Gen Ζ, για ομαδικές παραγγελίες ποτών και σνακ για πάρτι, λανσάρει η Instacart, διευρύνοντας τη βασική δραστηριότητά της πέραν των παραδόσεων τροφίμων.

Η νέα εφαρμογή, ονόματι Fizz, επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να κάνουν από κοινού παραγγελία, να πληρώσει ο καθένας για τα προϊόντα που παρήγγειλε και να τα παραλάβουν μαζί με μια σταθερή προμήθεια ύψους 5 δολαρίων. Η προμήθεια είναι χαμηλότερη από αυτήν των 7,99 δολαρίων που χρεώνει επί του παρόντος η κύρια εφαρμογή της Instacart στους μη συνδρομητές.

Η Fizz θα περιλαμβάνει επίσης ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για τις μάρκες ποτών, ώστε να παρέχουν εκπτώσεις εντός εφαρμογής στους αγοραστές, ενώ συνεργάζεται με την εφαρμογή προσκλήσεων Partiful, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες της να προσθέσουν έναν σύνδεσμο για ομαδικές παραγγελίες στη σελίδα εκδηλώσεων για επερχόμενες συγκεντρώσεις.

Η προσπάθεια προσέλκυσης νεότερων χρηστών που δίνουν έμφαση στις τιμές αποτελεί ένα ακόμη βήμα της Instacart να διαφοροποιήσει την πελατειακή βάση της πέρα από τους κατοίκους των προαστίων οι οποίοι τείνουν να κάνουν εβδομαδιαίες παραγγελίες μεγάλου αριθμού προϊόντων.

Ο Daniel Danker, επικεφαλής προϊόντων της Instacart, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία προσπαθεί να καλύψει μια μερίδα χρηστών που είναι «εντελώς υποεξυπηρετούμενη». Πρόσθεσε ότι η εταιρεία προσπαθεί να «προσφέρει υπηρεσίες αξίες στους ανθρώπους» και ότι η εφαρμογή Fizz θα είναι συμπληρωματική του Instacart.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νεότεροι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Fizz και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Instacart καθώς «η ζωή τους εξελίσσεται».

Οι διαδικασίες για τη λειτουργία της νέας εφαρμογής ξεκίνησαν στις αρχές του έτους, με την εταιρεία να χρησιμοποιεί μια ποικιλία εργαλείων κωδικοποίησης AI, συμπεριλαμβανομένων των Copilot, Cursor και Figma της Microsoft Corp., σύμφωνα με τον Danker.

Τα ποτά και τα σνακ στο Fizz παρέχουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα ποτών που συνεργάζονται ήδη με την Instacart. Το Fizz θα εμφανίζει αυτόματα προϊόντα από το κατάστημα που βρίσκεται πλησιέστερα στη διεύθυνση παράδοσης με κριτήρια τη μεγαλύτερη ποικιλία και την καλύτερη τιμή.

Ο Danker πιστεύει ότι η εφαρμογή Fizz θα προσελκύσει καταστήματα λιανικού εμπορίου που δεν συνεργάζονται ήδη με την Instacart, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

