Όμιλος ΔΕΗ: Ξεκινά η δεύτερη φάση κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου 490MW στη Μεγαλόπολη

Ξεκινά η δεύτερη φάση της κατασκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού 490 MW στη Μεγαλόπολη από τον Ομιλό ΔΕΗ, ενός έργου που οδηγεί στη μεταμόρφωση των πρώην λιγνιτικών περιοχών σε ένα κόμβο πράσινης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της ΤΕΡΝΑ, ξεκινά η δεύτερη φάση του φωτοβολταϊκού των 490 MW με την κατασκευή επιπλέον 125 MW σε μια συνολική επιφάνεια περίπου 2.000 στρεμμάτων στη θέση «Ορυχείο Μεγαλόπολης».

Η πρώτη φάση του σταθμού, ισχύος 125 MW, είναι ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος τους έτους.

Η τρίτη φάση του έργου, που αφορά την κατασκευή σταθμού συνολικής ισχύος 240 MW, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Για τη φάση των 125 ΜW που ξεκινάει τώρα θα χρησιμοποιηθούν περίπου 215.000 αμφίπλευρα (bifacial) φωτοβολταϊκά πλαίσια, επί σταθερών βάσεων και τα οποία θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Μεγαλόπολης μέσω ενός νέου υποσταθμού στη θέση «Νέο Χωρέμι».

Με εγκατεστημένη ισχύ 490 MW, η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αγγίξει τις 860 GWh. Η παραγωγή αυτή είναι ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 215.000 νοικοκυριών και να αποτρέψει εκπομπές της τάξης των 430.000 τόνων CO2 ετησίως.

Ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει διαρκώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό του προχωρώντας με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του μεγάλου φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 490 MW. Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει και λειτουργεί φωτοβολταϊκό σταθμό 50 MW στη Μεγαλόπολη, πράγμα που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση του έργου, ο Όμιλος ΔΕΗ θα διαθέτει φωτοβολταϊκά 540 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Το νέο φιλόδοξο πλάνο μας θέτει την περιοχή στο προσκήνιο της ενεργειακής μετάβασης. Όπως και στην Πτολεμαΐδα, όπου οι παλαιοί λιγνιτικοί σταθμοί έδωσαν τη θέση τους σε μεγάλα φωτοβολταϊκά συγκροτήματα, ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Μεγαλόπολης πρόκειται να αντικαταστήσει τη λιγνιτική παραγωγή διασφαλίζοντας την ιστορική συνέχεια του ρόλου της περιοχής αυτής στην ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας».

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, την τριετία 2025-2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 5,6 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027.

Βασικός βραχίονας ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ είναι η 100% θυγατρική, ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από την δεκαετία του ’80. Καινοτομεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την δραστηριοποίησή της σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες. O Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει σήμερα ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 6,2 GW σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει στα 11,8 GW μέχρι το 2027.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, και η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες).

Πηγή: skai.gr

