Για τρίτη χρονιά η Alpha Bank πρωτοστατεί στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Alpha Bank ήταν η μοναδική ελληνική τράπεζα της χώρας που συμμετείχε στο Global Money Week, μίας σημαντικής πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 170 χώρες.

Παράλληλα, δράσεις ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν και σε όλη τη διάρκεια του Απριλίου, που διεθνώς έχει καθιερωθεί ως Μήνας Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού.

Φέτος, εργαζόμενοι της Alpha Bank έδωσαν το «παρών» σε κάθε μία από τις δράσεις που διοργάνωσε η τράπεζα, διαθέτοντας τον χρόνο και τις γνώσεις τους, με στόχο την ανάδειξη του κρίσιμου ζητήματος της σωστής εκμάθησης και της ασφαλούς διαχείρισης των οικονομικών.

Κάτω από την «ομπρέλα» του προγράμματος της Alpha Bank, IQonomy, η τράπεζα διοργάνωσε μία σειρά από επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με φορείς και ΜΚΟ, τα οποία ήταν ειδικά σχεδιασμένα για πληθυσμούς που ο ίδιος ο ΟΟΣΑ έχει χαρακτηρίσει χρηματοικονομικά ευάλωτους, όπως οι μαθητές, οι γυναίκες και άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών.

Μαθήματα Οικονομίας

Επιμορφωτικό webinar που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WHEN και συμμετείχαν γυναίκες από όλη την Ελλάδα άνω των 18 ετών καθώς και μητέρες εφήβων. Σε συνεργασία με το WHEN, το webinar εστίασε στη θεματική της GMW 2025, αναλύοντας τις παραπλανητικές πληροφορίες που προέρχονται από διαφημίσεις, influencers και οικονομικά trends στα social media, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική συμπεριφορά.

Στο webinar συμμετείχε και το Digital Banking της Τράπεζας, παρουσιάζοντας χρήσιμα εργαλεία όπως το myAlphaVibe ενώ εισήγαγε και την πλατφόρμα e-Βanking walkthrough που προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση για το e-Banking μέσω βιντεοκλήσης.

Ευρύτερα, το πρόγραμμα Μαθήματα Οικονομίας φιλοδοξεί -και έχει ήδη πετύχει σε ένα σημαντικό ποσοστό- να συμβάλει στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των γυναικών, την εξοικείωσή τους με βασικές αρχές χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τις βοηθήσουν να διαχειριστούν το οικονομικό τους μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Ο νέος κύκλος του εννεάμηνου προγράμματος ξεκινάει τον Μάιο 2025.

e-κονομία για όλους

Για το 2025, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «e-κονομία για όλους», που απευθύνεται σε άτομα άνω των 55 ετών, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και την Κέρκυρα. Στο πλαίσιο της δράσης, εκπρόσωπος της τράπεζας συμμετείχε κάνοντας ειδική αναφορά στην ομάδα e-Banking Walkthrough, που προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση για το e-Banking, το mobile banking και την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών.

Το πρόγραμμα, που διεξάγεται σε διάφορες πόλεις αλλά και διαδικτυακά, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό People Behind, έχει σκοπό την εκμάθηση βασικών εργαλείων για ασφαλή οικονομική διαχείριση και την εξοικείωση με την ηλεκτρονική τραπεζική.

Τα θέματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

• τραπεζικές συναλλαγές

• διαχείριση οικονομικών θεμάτων

• προστασία από ψηφιακές απάτες

• έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού και αποφυγή ενδεχόμενων κακόβουλων επιθέσεων

Η κατάρτιση έχει τόσο θεωρητικό, όσο και πρακτικό μέρος και συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος ανεξαρτησίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Αλφαβητάρι Οικονομικών

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στους μαθητές και τις μαθήτριες Δημοτικών και Γυμνασίων.

Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, βιωματική μάθηση και ομαδική συνεργασία, το πρόγραμμα ενδυναμώνει τη γνώση και τις δεξιότητες των παιδιών σε βασικά χρηματοοικονομικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, συνδιοργανώθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις σε Αθήνα και Ιωάννινα, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί κατανόησαν βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες, με στόχο την ανάπτυξη υπεύθυνων οικονομικών συμπεριφορών. Στη δράση της Αθήνας συνέπραξαν και εργαζόμενοι από την ομάδα της Alpha Asset Management.

Οι μαθητές ανέπτυξαν ικανότητες ανάλυσης επενδυτικών κινδύνων και εμπέδωσαν την αξία της οικονομικής γνώσης στην καθημερινή ζωή. Γι’ αυτές, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις που υλοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα IQonomy και εντάσσονται στο πνεύμα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, η Alpha Bank ενημέρωσε διεξοδικά τους 300 και πλέον Συνέδρους στη διοργάνωση CSR In Action, ενώ υλοποίησε και μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης μέσω αρθρογραφίας.

Το IQonomy

Το IQonomy είναι μία πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Μέσα από τέσσερα εξειδικευμένα προγράμματα, απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες τις οποίες ο ΟΟΣΑ έχει αναδείξει ως πιο ευάλωτες σε θέματα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στην ενδυνάμωση των γυναικών καθώς και στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού άνω των 55 ετών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών.

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως η ActionAid, και τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς SciCo, Women on Top και People Behind.

Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία έχει ταξιδέψει σε πάνω από 175 περιοχές και 604 σχολεία, ενώ εχουν άμεσα ωφεληθεί περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι. Οι έμμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος ξεπερνούν τους 139.000.



Πηγή: skai.gr

