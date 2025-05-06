Qualco: 7 έως 9 Μαΐου η Δημόσια Προσφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών του στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται ο όμιλος Qualco.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 6 Μαΐου 2025, η δημόσια προσφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. και θα λήξει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ με τη διάθεση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ, με βάση το ανώτατο όριο του εύρους τιμής διάθεσης, το οποίο κυμαίνεται από 5,04 ευρώ έως 5,46 ευρώ.

Οι cornerstone επενδυτές Latsco Hellenic Holdings, Antenna Group BV και Green Hydeparek θα αποκτήσουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές. Ειδικότερα, η Latsco θα αποκτήσει 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των 5,46 ευρώ (αξίας 18,5 εκατ. ευρώ), η Antenna Group επίσης 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή 5,46 ευρώ (αξίας 18,5 εκατ. ευρώ) και η Green Hydepark 1,78 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή 5,46 ευρώ (αξίας 9,7 εκατ. ευρώ).

Με βάση το 5ετές επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, τα αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια εγγραφή θα διατεθούν ως εξής:

50% θα κατευθυνθεί σε εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς

40% θα επενδυθεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά

10% θα αξιοποιηθεί με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης

Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρεία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «Grand Thornton».

Ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας.»

Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες, διατηρώντας διαχρονικά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα:

Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.

Σταθερά χαμηλός δανεισμός: Μόνο 0,6x καθαρός δανεισμός (χωρίς leasing) / EBITDA.

>99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη.

+107% net revenue retention (NRR) – τα έσοδα από υφιστάμενους πελάτες διατηρούνται και επεκτείνονται.

70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε:

στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατίθεται στην από 06.05.2025 Ανακοίνωση για τη Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου που βρίσκεται εδώ.

H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την εταιρεία και την ποιότητα των μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις μετοχές της εταιρείας.

Σχετικά με τον όμιλο Qualco

Ο όμιλος Qualco ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Ξεκινώντας από μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας προηγμένες λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στην ελληνική και τη διεθνή αγορά για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και μη, στους τομείς της διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων, της χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και της ψηφιοποίησης λειτουργιών, της ανάληψης και παρακολούθησης χαρτοφυλακίων, της ανάλυσης και αναδοχής, και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Με ισχυρή ηγετική ομάδα, ευέλικτη οργανωτική δομή, στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης, και περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, ο όμιλος Qualco διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς αναπτύσσει ιδιόκτητη τεχνολογία και προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες σε 30+ χώρες. Επιπλέον, μέσω του Qualco Foundation, ο όμιλος δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.



Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλος Qualco. Με δέσμευση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως καταλύτη για θετική αλλαγή, ο όμιλος Qualco συνεχίζει να δημιουργεί πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία.

