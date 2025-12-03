Η HPE ενισχύει τη θέση στις AI υποδομές

Η HPE ενισχύει την ηγετική της θέση στις AI υποδομές, επεκτείνοντας το ασφαλές, AI-native χαρτοφυλάκιο δικτύωσης που αξιοποιεί τις τεχνολογίες HPE Aruba Networking και HPE Juniper Networking για αυτοματοποιημένες, self-driving λειτουργίες που μεγιστοποιούν την απόδοση και την κλιμάκωση των AI workloads. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί καθοριστικό ορόσημο στην ταχεία ενσωμάτωση της Juniper Networks στην HPE, μόλις πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η επέκταση αυτή ενσωματώνει νέες δυνατότητες AIOps και κοινό hardware, προσφέροντας μια ενιαία, self-driving εμπειρία τόσο στο HPE Aruba Networking Central όσο και στην πλατφόρμα Mist των HPE Juniper Networking. Μαζί με τις αναβαθμίσεις στο HPE OpsRamp Software και τα νέα συστήματα switching και routing της HPE Juniper Networking, η HPE καθιστά το δίκτυο βασικό μοχλό επίδοσης για AI και cloud, απλοποιώντας παράλληλα τις λειτουργίες IT σε υβριδικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας agentic AI που είναι πλήρως εναρμονισμένο με το GreenLake Intelligence.

Ο κος Rami Rahim, Executive Vice President, President και General Manager, Networking, HPE δήλωσε: «Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι επιχειρήσεις χρειάζονται δίκτυα που έχουν σχεδιαστεί από την αρχή με το AI και για το AI, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την ταχύτατη αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών, την ολοένα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των υποδομών και το αυξανόμενο επίπεδο απειλών.»



Η HPE ενισχύει την επόμενη γενιά self-driving δικτύων, εισάγοντας ενοποιημένες δυνατότητες AIOps σε HPE Aruba Networking και HPE Juniper Networking.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η HPE απέδειξε ότι μπορεί να ενοποιήσει τις κορυφαίες λειτουργίες των HPE Aruba Networking Central και HPE Juniper Networking Mist, αξιοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο agentic AI και microservices που προσφέρει προστασία επένδυσης. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει κρίσιμες AI for networks δυνατότητες, προσφέροντας ενιαία εμπειρία χρήστη και εισάγει νέες AI-driven λειτουργίες και στα δύο περιβάλλοντα.

Το HPE Juniper Networking Mist Large Experience Model (LEM), το οποίο συνδυάζει δισεκατομμύρια δεδομένα από video εφαρμογές όπως Zoom και Teams με συνθετικά δεδομένα από digital twins για να εντοπίζει, επιλύει και προβλέπει γρήγορα προβλήματα video, θα διατίθεται πλέον και στο HPE Aruba Networking Central.

Η Agentic Mesh τεχνολογία του HPE Aruba Networking θα είναι πλέον διαθέσιμη στο Mist, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανίχνευσης ανωμαλιών και root-cause analysis με προηγμένο reasoning και αυτοματοποιημένες ή υποστηρικτικές ενέργειες.

Το Mist θα υιοθετήσει τα organizational insights και τις global NOC προβολές του HPE Aruba Networking Central, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία χρήστη και στις δύο πλατφόρμες.

Νέα μοντέλα WiFi-7 access points, πλήρως συμβατά τόσο με το HPE Aruba Networking Central όσο και με το HPE Juniper Networking Mist, διασφαλίζοντας προστασία επένδυσης για τους πελάτες.

Το HPE Aruba Networking Central On-Premises 3.0 προσφέρει πλέον στους πελάτες ισχυρά insights και αυτοματοποίηση μέσα σε ένα ασφαλές, on-premises περιβάλλον, ενσωματώνοντας προηγμένες generative και κλασικές AIOps λειτουργίες, έξυπνες AI ειδοποιήσεις, προληπτικές παρεμβάσεις, intelligent client insights και πιο εύκολη αναζήτηση — όλα μέσα από ένα πλήρως ανανεωμένο interface.

Η HPE επεκτείνει το δίκτυο λύσεων για AI, λανσάροντας το πρώτο OEM switch που βασίζεται στο Broadcom Tomahawk 6 silicon.

Το υψηλών επιδόσεων networking είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των AI workloads, καθώς το computing για AI inferencing μεταφέρεται ολοένα και περισσότερο στο edge. Για να ανταποκριθεί σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα που απαιτεί επιταχυνόμενη και υψηλής απόδοσης υπολογιστική ισχύ, η HPE παρουσιάζει:

Το HPE Juniper Networking QFX5250 switch, το οποίο συνδέει GPUs μέσα στα data centers, αποτελεί το switch με τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως, έτοιμο για Ultra Ethernet Transport. Βασισμένο στο Broadcom Tomahawk 6 silicon, με bandwidth 102,4 Tbps, το QFX5250 συνδυάζει την καινοτομία του Junos από το HPE Juniper Networking, την πρωτοπορία της HPE στο liquid cooling και προηγμένες AIOps δυνατότητες.

Το HPE Juniper Networking MX301 multiservice edge router φέρνει το AI inferencing πιο κοντά στην πηγή δεδομένων και καλύπτει την ανάγκη για high-performance edge routing. Το compact 1RU router προσφέρει απόδοση 1,6 Tbps και συνδεσιμότητα 400G σε inference, multiservice, metro, mobile backhaul και enterprise routing περιβάλλοντα.

Η HPE ενισχύει τις στρατηγικές της συμμαχίες με NVIDIA και AMD, με νέες κορυφαίες λύσεις στο networking.

Λίγο πριν από το HPE Discover Barcelona 2025, η HPE παρουσίασε μία σειρά προηγμένων λύσεων υψηλής απόδοσης στο networking, μαζί με τις NVIDIA και AMD, με στόχο την επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των AI deployments παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

- Οι λύσεις της HPE για AI factories επεκτείνονται ώστε να συμπεριλάβουν τα HPE Juniper Networking edge on-ramp και long-haul data center interconnect (DCI). Αυτές οι νέες δυνατότητες συμπληρώνουν τις δικτυακές λύσεις AI factory της HPE, στις οποίες περιλαμβάνονται η πλατφόρμα Ethernet NVIDIA Spectrum-X και οι NVIDIA BlueField-3 DPUs (data processing units). Μαζί, προσφέρουν στους πελάτες βελτιωμένες εμπειρίες workloads σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών AI.

- Η αρχιτεκτονική AMD “Helios” σε κλίμακα rack για AI, που ενσωματώνει την πρώτη στον κλάδο scale-up Ethernet δικτύωση. Η λύση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο turnkey rack, ικανό να υποστηρίξει εκπαίδευση AI μοντέλων τρισεκατομμυρίων παραμέτρων και high-volume inferencing, προσφέροντας 260 TB/s scale-up bandwidth και 2,9 exaflops FP4 απόδοσης.

Οι καινοτομίες της HPE στα AIOps ενοποιούν τις IT λειτουργίες και δρουν αποτελεσματικά σε έναν ολοένα πιο υβριδικό κόσμο.

Η HPE εξελίσσει τη στρατηγική της για hybrid cloud και Agentic AIOps, παρουσιάζοντας βελτιώσεις που αξιοποιούν μια βασική της υπεροχή: ενιαία, full-stack νοημοσύνη που καλύπτει πολλαπλά domains και vendors, πάνω σε ένα κοινό resource model από το hardware έως το public cloud.

Οι νέες δυνατότητες ενοποιούν τη διαχείριση και το intelligence σε όλο το stack, δίνοντας στις IT ομάδες τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κατανοούν και να ενεργούν άμεσα σε κάθε σημείο του υβριδικού τους περιβάλλοντος.

