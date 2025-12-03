Η Airbus μείωσε σήμερα Τετάρτη τον στόχο της για παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών το 2025 σε περίπου 790 αεροπλάνα, λόγω ενός προβλήματος ποιότητας από προμηθευτή που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου στη σειρά A320.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο είχε προηγουμένως προβλέψει ότι θα παραδώσει περίπου 820 εμπορικά αεροσκάφη μέσα στη χρονιά.

Το δημοφιλές A320 ξεπέρασε τον Boeing 737 τον Οκτώβριο, κατακτώντας τον τίτλο του αεροσκάφους με τις περισσότερες παραδόσεις στην ιστορία.

