ΔΕΗ: Ανανέωση θητείας Γ. Στάσση και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ με πλειοψηφία άνω του 93 % η ανανέωση της θητείας του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Γιώργου Στάσση για την επόμενη τριετία, όπως επίσης η επέκταση της εταιρείας σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέρα και από τον τομέα της ενέργειας.

Ειδικότερα, η θητεία του κ. Στάσση και άλλων 8 μελών του ΔΣ, που έληγε σταδιακά τους επόμενους μήνες παρατείνεται μέχρι τις 15 Απριλίου 2028.

Σε σχέση με τις νέες δραστηριότητες της ΔΕΗ, αυτές περιλαμβάνουν:

Την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες και σταθμούς αντλησιοταμίευσης, που περιλαμβάνονται ήδη στο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ και στο αναπτυξιακό πλάνο για τη Δυτική Μακεδονία που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακών επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, πολυμέσων και ζωντανής μετάδοσης (streaming), καθώς και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση εφαρμογών έξυπνων πόλεων και συστημάτων φωτισμού.

«Οι τροποποιήσεις ενισχύουν, αντανακλούν και υποδηλώνουν τη μετατροπή της ΔΕΗ σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής ενός πολυσχιδούς και μεγάλου πολυεθνικού Ομίλου, που δραστηριοποιείται, αμέσως ή εμμέσως, σε πολλές επιμέρους Αγορές, πέραν αυτής της ενέργειας» τονίζεται στη σχετική εισήγηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

