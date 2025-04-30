Οργανική αύξηση εσόδων κατά 10,6% ανακοίνωσε η Coca-Cola το α' τρίμηνο του 2025

Ισχυρό ξεκίνημα είχε το 2025 η Coca-Cola HBC AG καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε οργανική αύξηση εσόδων κατά 10,6%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: «Σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,8% σε οργανική βάση, η οποία οφείλεται στις καλές επιδόσεις των αναδυόμενων αγορών. Οι όγκοι πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά 1,1% και στα ποτά ενέργειας κατά 25,5%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 8,7% σε οργανική βάση, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών μας για την αύξηση των εσόδων.

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 8,7% σε δημοσιευμένη βάση, με την ισχυρή αύξηση σε οργανική βάση να αντισταθμίζεται εν μέρει από τον αντίκτυπο των δυσμενών συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου στις αναδυόμενες αγορές.

Αύξηση του μεριδίου αγοράς μας σε αξία, στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων του 2024.

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση σε όλες τις αγορές, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές.

Αναπτυγμένες αγορές : Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% σε οργανική βάση, με ανθεκτικές επιδόσεις στον όγκο πωλήσεων και μικρή διεύρυνση των εσόδων ανά κιβώτιο.

: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1% σε οργανική βάση, με ανθεκτικές επιδόσεις στον όγκο πωλήσεων και μικρή διεύρυνση των εσόδων ανά κιβώτιο. Αναπτυσσόμενες αγορές : Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ σημειώθηκε μικρή μείωση του όγκου πωλήσεων.

: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ σημειώθηκε μικρή μείωση του όγκου πωλήσεων. Αναδυόμενες αγορές : Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,3% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και των καλών επιδόσεων του όγκου πωλήσεων.

: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,3% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και των καλών επιδόσεων του όγκου πωλήσεων. Περαιτέρω επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης και στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας».

Όπως επισημαίνει η Coca-Cola: «Eνεργοποιήσαμε τις Coke and Meals εκστρατείες μας σε όλες τις αγορές μας κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αξιοποιώντας τη σημαντικότερη περίσταση κατανάλωσης Coca-Cola. Από τις αρχές Απριλίου, σχεδόν όλες οι αγορές μας έχουν ξεκινήσει να ενεργοποιούν την εκστρατεία «Share a Coke» με συνεχιζόμενη ενεργοποίηση στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κυκλοφόρησαν νέες καινοτομίες του Monster, συνεχίστηκε η ισχυρή διανομή του Monster Energy Green Zero Sugar και πραγματοποιήθηκαν ποικίλες προωθητικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Οι όγκοι πωλήσεων του καφέ επηρεάστηκαν από την κοινή στρατηγική απόφαση με την Costa Coffee, για επανεστίαση στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, όπου εξακολουθούμε να βλέπουμε μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη δυναμική. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την κυκλικότητα της συσκευασίας. Τον Ιανουάριο η Αυστρία ξεκίνησε να εφαρμόζει σύστημα επιστροφής εγγυήσεων συσκευασιών».

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Συνεχίσαμε τη θετική δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας μας, σημειώνοντας ένα ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς, εν μέσω διαφορετικών συνθηκών αγοράς. Η επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για ανάπτυξη απέδωσε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 10,6%, με αυξημένους όγκους πωλήσεων. Η δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης και η συνεχιζόμενη επένδυση στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση της στρατηγικής μας ανά τομέα δραστηριοποίησης στην αγορά, οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Παρότι αναμένουμε ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίζει να εμφανίζει προκλήσεις και να παραμένει απρόβλεπτο, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε περιόδους αστάθειας, χάρη στο χαρτοφυλάκιο, στις δεξιότητες και στους ανθρώπους μας. Επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το υπόλοιπο του έτους και αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας για την αφοσίωση και τη σκληρή τους προσπάθεια, καθώς και τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους πολύτιμους εταίρους μας για τη συνεχή υποστήριξή τους.»

Μεταβολή (%) Καθαρά έσοδα από πωλήσεις Όγκος πωλήσεων Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο A’ τρίμηνο 2025 με A’ τρίμηνο 2024 σε οργανική βάση 1 σε δημοσιευ-μένη βάση σε οργανική βάση 1 σε δημοσιευ-μένη βάση σε οργανική βάση1 σε δημοσιευ-μένη βάση Όμιλος 10,6 8,7 1,8 1,8 8,7 6,8 Αναπτυγμένες αγορές 2,1 2,5 -0,1 -0,1 2,2 2,6 Αναπτυσσόμενες αγορές 4,6 5,4 -2,5 -2,5 7,3 8,1 Αναδυόμενες αγορές 20,3 14,8 3,5 3,5 16,2 10,9 Επιχειρηματικές προοπτικές Όπως τονίζει η εταιρεία: «Ξεκινήσαμε δυνατά τη χρονιά, εν μέσω διαφορετικών συνθηκών αγοράς. Παρότι αναμένουμε ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίζει να εμφανίζει προκλήσεις και να παραμένει απρόβλεπτο, έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικές αγορές μας. Το 2025 αναμένουμε να επιτύχουμε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά στους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει. Επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2025: αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο εύρος 6% με 8%, και

αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 7% με 11%». Τεχνική ανάλυση 2025 «Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Αναμένουμε ότι η αρνητική επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη, από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου, θα ανέλθει στα επίπεδα €15-35 εκατ. (χωρίς μεταβολή).

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένουμε σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης (χωρίς μεταβολή).

Φόροι: Αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο εύρος

26% έως 28% (χωρίς μεταβολή).

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένουμε ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ανέλθουν στα επίπεδα

€40 - 60 εκατ. (χωρίς μεταβολή).

Περίμετρος ενοποίησης: Αναμένουμε μικρή θετική επίδραση από την ενοποίηση της BDS Vending στην Ιρλανδία από τις 28 Φεβρουαρίου 2025 (νέο)», επισημαίνει. Η Ελλάδα στις αναπτυγμένες αγορές Τέλος, η Coca Cola αναφέρει πως «στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις του προηγούμενου έτους. Ο όγκος πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με υψηλή μονοψήφια αύξηση στην Coke Zero και αύξηση στις Fanta και Sprite. Στα ποτά ενέργειας σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση, ενώ στον καφέ σημειώθηκε χαμηλή μονοψήφια αύξηση. Στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε χαμηλή μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στην αύξηση που καταγράφηκε στα εμφιαλωμένα νερά και στην ισχυρή διψήφια αύξηση, σε μικρή συγκριτική βάση που σημειώθηκε στα ισοτονικά ποτά».

