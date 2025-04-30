Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε νέες δραστηριότητες και επενδύσεις ανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) για τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας του.

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα του μέλλοντος, είτε αυτή είναι ενεργειακή, είτε ψηφιακή, βασίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις κρίσιμες πρώτες ύλες», ανέφερε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι η χώρα μας έχει τεράστιες ευκαιρίες να αξιοποιήσει πόρους που διαθέτει, για λόγους οικονομικούς αλλά και στρατηγικούς.

Εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης ανέφερε ότι:

- Εχει τελειώσει η επεξεργασία του νέου μεταλλευτικού κώδικα με στόχο να προχωρήσει η νομοθέτησή του μέχρι το καλοκαίρι.

- Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση των μεταλλείων μετά την λήξη της εκμετάλλευσης (post-mining).

Ο κ. Αϊβαλιώτης σημείωσε ότι τρεις από τις 47 προτάσεις που χαρακτηρίστηκαν στρατηγικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κρίσιμες πρώτες ύλες είναι ελληνικές, σχετίζονται με την δραστηριότητα της Αλουμίνιον της Ελλάδος (αλουμίνα - βωξίτης - γάλλιο) και θα εξασφαλίσουν πλήρη ευρωπαϊκή αυτονομία σε γάλλιο.

Σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις ανέφερε: «Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες επιβάλλει στα κράτη να ορίσουν υπηρεσία μιας στάσης, η οποία να έχει σε δύο χρόνια παραδώσει όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Αυτό είναι μια πρόκληση που οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με επιτυχία». Ενώ για τις επιθεωρήσεις έκανε λόγο για πιθανή αξιοποίηση εξωτερικών πηγών (outsourcing) δεδομένων των ελλείψεων προσωπικού.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν:

-Ο πρόεδρος του ΣΜΕ Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, ο οποίος υπογράμμισε την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες σε μια περίοδο που η κατανάλωση αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή παραγωγή μειώνεται.

-Ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος που εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο συνδυασμός αξιοποίησης των ορυκτών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία είναι να αποκρούσουμε τους κατ' επάγγελμα περιβαλλοντολόγους ή τους "ταλιμπάν" του περιβάλλοντος, οι οποίοι φροντίζουν κάθε φορά να τορπιλίσουν μία πολύ σημαντική επένδυση».

-Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος άσκησε κριτική τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, λέγοντας ότι απέτυχαν να δημιουργήσουν πολιτικές, ώστε να αποτελέσει ο μεταλλευτικός κλάδος μέρος του αναγκαίου, πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομιών.

«Σήμερα», πρόσθεσε, «μετά από πολυετείς ελληνικές και ευρωπαϊκές παλινωδίες, έχει ευτυχώς αποκατασταθεί η κεντρική σημασία των πρώτων υλών για την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Η μακροχρόνια προσπάθεια της Κίνας να ελέγξει την παραγωγή και επεξεργασία του μεγαλύτερου μέρους των παγκόσμιων ορυκτών, οι επιθετικές εμπορικές πολιτικές και η προσπάθεια αρπαγής των πρώτων υλών Ουκρανίας και Γροιλανδίας από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και οι περιορισμοί εξαγωγών σε κρίσιμες πρώτες ύλες που πρόσφατα αποφάσισε η Κίνα, θέτουν πλέον το πρόβλημα στην πραγματική του βάση. Δυστυχώς, η Ευρώπη συνολικά εμφάνισε μια αδιανόητη και απαράδεκτη καθυστέρηση τα τελευταία τουλάχιστον 15 έτη, μέσα στα οποία η Κίνα πρόλαβε να αγοράσει ή να μισθώσει τα σημαντικότερα αποθέματα κρίσιμων πρώτων υλών στην Αφρική αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.