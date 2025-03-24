Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρικών οχημάτων BYD, που επεκτείνεται ραγδαία στο εξωτερικό, ξεπέρασε το 2024 την αντίπαλη, αμερικανική εταιρεία Tesla, καταγράφοντας κύκλο εργασιών ρεκόρ, πάνω από το συμβολικό όριο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία, που κατέχει ηγετική θέση στην κινεζική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τη μεγαλύτερη του κόσμου, κατέγραψε κύκλο εργασιών 777,1 δισεκ. γουάν (107,2 δισεκ. δολάρια) πέρυσι, ξεπερνώντας τα 97,7 δισεκ. δολάρια της Tesla. Πρόκειται για αύξηση 29% σε σύγκριση με το 2023. Οι αναλυτές του Bloomberg ανέμεναν ότι ο κύκλος εργασιών θα έφτανε τα 766 δισεκ. γουάν.

Η BYD (Build Your Dreams, στα αγγλικά) εδρεύει στην πόλη Σεντζέν και έχει εξαπλωθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη, όπου διεξάγει μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες –μεταξύ άλλων ήταν σπόνσορας του Euro 2024 – και ανοίγει νέες αντιπροσωπείες.

Την ώρα που η αμερικανική Tesla υφίσταται εδώ και μερικές εβδομάδες τις συνέπειες από την εμπλοκή του Έλον Μασκ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο κινεζικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 40,25 δισεκ. γουάν (5,55 δισεκ. δολάρια, αύξηση 34% σε σύγκριση με το 2023), με βάση τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Χρηματιστήριο της Σεντζέν.

Οι προβολείς στράφηκαν ξανά στην BYD την περασμένη εβδομάδα, όταν παρουσίασε μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει την υπερταχεία φόρτιση της μπαταρίας των ηλεκτρικών οχημάτων της. Η μετοχή της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εκτοξεύτηκε μετά από αυτό. Με το νέο σύστημα, που αποκαλείται Super e-Platform, ένα όχημα μπορεί να αποκτήσει αυτονομία 470 χιλιομέτρων μόλις με 5 λεπτά φόρτισης.

«Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τον χρόνο φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, να γίνεται τόσο γρήγορα όσο και (το γέμισμα του ρεζερβουάρ) στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης», είπε ο ιδρυτής της εταιρείας Ουάνγκ Τσουανφού.

Η BYD σχεδιάζει να κατασκευάσει περισσότερους από 4.000 σταθμούς υπερταχείας φόρτισης στην Κίνα.

Τον Φεβρουάριο, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 161%, φτάνοντας τα 318.000 ηλεκτρικά οχήματα. Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις της Tesla υποχώρησαν κατά 49% στην κινεζική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.