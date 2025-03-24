Στη συνέχεια μεταβαλλόμενη αγορά ενέργειας, η Protergia , αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, συνεχίζει να προσφέρει Σιγουριά και Ασφάλεια διατηρώντας και τον Απρίλιο σταθερά τα τιμολόγιο της με ανταγωνιστικές και επωφελείς προτάσεις για τους μεταφορείς στα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μειωμένες τιμές στα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas .

Συγκεκριμένα:

Για 10ο συνεχόμενο μήνα το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ Κ Wh .

Το «μπλε» Value Secure 12M στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/ ΚWh με έκπτωση για σιγουριά και ασφάλεια για 12 μήνες.

Προσφέρει τη συνδυαστική προσφορά για σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ στην τιμή των 0,099 €/ Κ Wh για το ρεύμα και αλλά και σε νέα μειωμένη τιμή 0,0369 € / Κ Wh για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες & επιπλέον τους προσφέρει και δωροεπιταγή €50 για τις αγορές τους από τα Praktiker

για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες & επιπλέον τους προσφέρει και δωροεπιταγή €50 για τις αγορές τους από τα Praktiker Για 1 ολόκληρο χρόνο συνεχόμενα το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,09093 €/ Κ Wh με συνέπεια με το Value Swift on time .

Εφόσον η Κυβέρνηση προχωρήσει σε νομική επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς.

Η Protergia παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς.

Και μην ξεχνάτε το Δυνατότητα !

Κάθε μήνα, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 333 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους.

Η επόμενη κλήρωση είναι στις 8 Απριλίου!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.