Περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής της Fairfax στη METLEN ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα η Metlen Energy and Metals και η Fairfax Financials Holdings Limited συμφώνησαν να συνάψουν ένα ανταλλάξιμο ομόλογο ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο η Fairfax θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει εντός δύο ετών 2.750.000 ίδιες μετοχές της METLEN στην τιμή των Euro40 ανά μετοχή, ήτοι ποσοστό 1,92% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Μετά την απόκτηση του ποσοστού αυτού το συνολικό ποσοστό της Fairfax θα ανέλθει στο 8,35% της εταιρείας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax, Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την περαιτέρω αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη METLEN. Η εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε: «Η περαιτέρω επένδυση της Fairfax, ενός διαχρονικά υποστηρικτικού και αξιόπιστου μετόχου, μας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό για την πίστη του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της Εταιρείας μας, για το μέλλον και τις προοπτικές της. Η αλματώδης ανάπτυξή μας από το 2012 (όταν η Fairfax πρωτοεισήλθε στην τότε MYTILINEOS) είναι συνυφασμένη με τη συνεχή ενίσχυση του μετοχικού ποσοστού της Fairfax, γι' αυτό και εξαιρετικά καλοδεχούμενη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

