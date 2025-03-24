Δύο Gold, ένα Silver και δύο Bronze βραβεία συνέλεξε η Alpha Bank στα φετινά Digital Finance Awards που διοργανώθηκαν πρόσφατα από την Boussias, επιβεβαίωνοντας την αξία των ψηφιακών λύσεων και προϊόντων της Τράπεζας, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τους Πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα η Τράπεζα τιμήθηκε με τα εξής βραβεία:

Gold Award για το καταναλωτικό δάνειο myAlpha Quick Loan μέσω Skroutz Μarketplace στην κατηγορία “Best Consumer / SME Lending / Card Digital Initiative”

Gold Award για το bizpay app στην κατηγορία ”Best Payments Initiative”

Silver Award για το Remote Costumer Collaboration Platform & myAlpha Documents για επιχειρήσεις στην κατηγορία “Best Phygital Branch/Paperless Digital Initiative”

Bronze Award για τo myAlpha Quick Loan & Ασφάλιση Δανειολήπτη μέσω e-Banking στην κατηγορία “Best Internet Banking Enhancement Services Initiative”

Bronze Award για την ασφάλιση Αlpha Cyber Security στην κατηγορία “Best Digital Product / Digital Wallet / Financial Performance Initiative”

Ο Νίκος Λιόκαλος, Digital Banking Director της Alpha Bank δήλωσε:

«Η βράβευσή μας στα Digital Finance Awards 2025 επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας στην καινοτομία και την ενίσχυση του ψηφιακού μας οικοσυστήματος. Συνεχίζουμε να παρέχουμε σύγχρονες και αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Πελατών μας και βελτιώνουν τη συνολική τους εμπειρία».



Πηγή: skai.gr

