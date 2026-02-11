Όταν μια εταιρεία χρειάζεται να συγκεντρώσει χρήματα, μπορεί γενικά είτε να πουλήσει μετοχές είτε να εκδώσει ομόλογα. Αυτή την εβδομάδα, η Google επέλεξε την οδό των ομολόγων. Ωστόσο, η απόφαση να επιλέξει τόσο μεγάλη διάρκεια προκάλεσε έκπληξη για διάφορους λόγους.

Την Τρίτη, ο τεχνολογικός κολοσσός εξέδωσε ένα εξαιρετικά σπάνιο εταιρικό ομόλογο με λήξη σε 100 χρόνια, στο πλαίσιο μιας έκρηξης δανεισμού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιεί η εταιρεία για να τροφοδοτήσει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το CNN.

Η Google, μια εταιρεία αξίας σχεδόν 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή άνω των 73 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στρέφεται προς τις αγορές χρέους για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα χρήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και τα 126 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που διαθέτει η Google αρχίζουν να φαίνονται αρκετά ασήμαντα όταν η εταιρεία ανακοινώνει ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει τις δαπάνες της στη τεχνητή νοημοσύνη φέτος σε 185 δισ. δολάρια.

Τα 100ετή ομόλογα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι εταιρείες συνήθως δεν εκδίδουν ομόλογα με τόσο μακροπρόθεσμη διάρκεια, επειδή δεν τείνουν να λειτουργούν για πάντα. Οι άνθρωποι επίσης δεν τείνουν να ζουν τόσο πολύ. Αν είστε ένας συνηθισμένος επενδυτής που αγοράζει σήμερα ένα ομόλογο της Google, δεν θα είστε εδώ για να το δείτε να λήγει, πόσο μάλλον να το αξιοποιήσετε. Δεν μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, τονίζει το CNN.

Οι επενδυτές όμως είναι αρκετά σίγουροι ότι η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, θα συνεχίσει να λειτουργεί και το 2126.

Ωστόσο, τα 100ετή ομόλογα έχουν μεγαλύτερο νόημα για συνταξιοδοτικά ταμεία ή κυβερνήσεις που αναμένεται να παραμείνουν για γενιές.

Δεν είναι ασυνήθιστο για μια εταιρεία να εκδίδει τέτοια ομόλογα, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο. Και δεν είχε πάντα καλά αποτελέσματα για όσους το έχουν κάνει στο παρελθόν.

Εταιρική υπεροψία

Η IBM εξέδωσε το 100ετές ομόλογό της το 1996, όταν η κυριαρχία της στον τομέα της τεχνολογίας ήταν αδιαμφισβήτητη. Αλλά σχεδόν αμέσως μετά, ανταγωνιστές όπως η Microsoft και η Apple εμφανίστηκαν για να υπονομεύσουν την ηγετική θέση της IBM στην αγορά.

Μια άλλη εμβληματική εταιρεία της δεκαετίας του '90, η JC Penney, πούλησε ομόλογα 500 εκατομμυρίων δολαρίων με διάρκεια 100 ετών το 1997, τα οποία όμως 23 χρόνια αργότερα, όταν η εταιρεία λιανικής πώλησης κήρυξε πτώχευση, πωλήθηκαν για λίγα σεντ.

Η τελευταία αμερικανική εταιρεία που εξέδωσε αυτό το είδος χρέους ήταν η Motorola, το 1997.

«Στις αρχές του 1997, η Motorola ήταν μια από τις 25 κορυφαίες εταιρείες στην Αμερική σε όρους κεφαλαιοποίησης και εσόδων», έγραψε στο Twitter ο επενδυτής Michael Burry, γνωστός από την ταινία «Big Short», τη Δευτέρα. «Το 1997, η Motorola κατατάχθηκε στην 1η θέση στις ΗΠΑ, μπροστά από τη Microsoft... Σήμερα, η Motorola είναι η 232η μεγαλύτερη εταιρεία σε όρους κεφαλαιοποίησης, με πωλήσεις μόλις 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Η Motorola εξακολουθεί να λειτουργεί και να εξυπηρετεί το χρέος της, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι ομολόγων εξακολουθούν να πληρώνονται. Ωστόσο, ο χρόνος έκδοσης των ομολόγων της Motorola, που ακολουθήθηκε γρήγορα από τη σταθερή πτώση της, κατέστρεψε σχεδόν κάθε εναπομένουσα όρεξη για τέτοια μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα. Τα ομόλογα από μόνα τους δεν προκάλεσαν την πτώση της Motorola, αλλά η απόφαση για την έκδοσή τους έμοιαζε με σύμπτωμα της κλασικής εταιρικής υπεροψίας.

Μια σχετικά μικρή αγορά

Υπάρχει αγορά για αυτά τα ομόλογα, αλλά δεν είναι τεράστια. Έχουν νόημα μόνο για θεσμικούς επενδυτές υψηλού επιπέδου, όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία που έχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις να καλύψουν.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, φαίνεται ότι η αγορά είναι περισσότερο από πρόθυμη να παραχωρήσει πίστωση στην Alphabet. Και όταν λέμε πίστωση, εννοούμε ένα τεράστιο ποσό: η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 32 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από 24 ώρες, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο ανέφερε πρώτο την έκδοση των 100ετών ομολόγων.

Η Alphabet πούλησε ομόλογα σε βρετανικές λίρες και ελβετικά φράγκα την Τρίτη, μετά από πώληση ομολόγων αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ την προηγούμενη μέρα. Τα 100ετή ομόλογα «υπερκαλύφθηκαν» σχεδόν 10 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά.

Έτσι, ενώ τα 100ετή ομόλογα είναι σχετικά σπάνια με κάποια δυσοίωνα ιστορικά προηγούμενα (ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας), είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτά.

«Μπορώ να καταλάβω γιατί η αγορά είναι πρόθυμη να τους δανείσει χρήματα», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. «Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τα ομόλογα, επειδή, ως επί το πλείστον, αυτές οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν μεγάλο χρέος, έχουν υψηλή κερδοφορία και διαθέτουν μεγάλες ταμειακές ροές».

Η Google, ειδικότερα, διαθέτει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν υπέρ της, πρόσθεσε ο Sosnick. Και το πιο σημαντικό: η εταιρεία έχει ουσιαστικά καταστεί μονοπώλιο που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση, μετά από μια δικαστική απόφαση πέρσι που έκρινε ότι, παρόλο που η Google παραβίαζε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δεν χρειαζόταν να αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό της μοντέλο.

«Αν πρόκειται να δανείσεις χρήματα σε κάποιον για 100 χρόνια, ένα αποδεδειγμένο μονοπώλιο μάλλον δεν είναι κακή επιλογή», κατέληξε ο Sosnick.

Πηγή: skai.gr

