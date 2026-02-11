Η κινεζική ByteDance αναπτύσσει ένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Samsung για την κατασκευή του, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, καθώς η μητρική εταιρεία του TikTok επιδιώκει να εξασφαλίσει την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών, σημειώνει το Reuters.

Η ByteDance στοχεύει να λάβει δείγματα τσιπ μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ανέφεραν οι πηγές. Η εταιρεία σχεδιάζει να παράγει τουλάχιστον 100.000 μονάδες του τσιπ, που έχει σχεδιαστεί για εργασίες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, φέτος, σύμφωνα με μία από τις πηγές και ένα άλλο πρόσωπο. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η ByteDance επιδιώκει να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή σε έως και 350.000 μονάδες.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Samsung περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε προμήθειες τσιπ μνήμης που είναι εξαιρετικά περιορισμένες εν μέσω της παγκόσμιας ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα ελκυστική, ανέφερε μία από τις πηγές.

Το project, με την κωδική ονομασία SeedChip, αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της ByteDance να διοχετεύσει πόρους στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, από chip έως μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, στοιχηματίζοντας ότι η τεχνολογία θα μεταμορφώσει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει σύντομα βίντεο, ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες cloud για επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ίδρυσε τη Seed το 2023 με σκοπό την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση των εφαρμογών τους.

Η ByteDance σχεδιάζει να δαπανήσει πάνω από 160 δισεκατομμύρια γιουάν (22 δισεκατομμύρια δολάρια) για προμήθειες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη φέτος, με περισσότερο από το ήμισυ να διατίθεται για την αγορά τσιπ από τη Nvidia.

Πηγή: skai.gr

