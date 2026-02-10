Η Alphabet έχει συνάψει συμφωνίες με τράπεζες για την έκδοση ενός σπάνιου 100ετούς ομολόγου, εντείνοντας την τάση δανεισμού από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αγωνίζονται να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη φέτος, σημειώνουν οι Financial Times.

Το λεγόμενο «ομόλογο του αιώνα» θα αποτελέσει μέρος της πρώτης έκδοσης σε στερλίνες αυτή την εβδομάδα από τη μητρική εταιρεία της Google, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η Alphabet πούλησε επίσης ομόλογα αξίας 20 δισ. δολαρίων τη Δευτέρα και προγραμμάτισε την πώληση ομολόγων σε ελβετικά φράγκα, ανέφεραν οι πηγές.

Τα 100ετή ομόλογα -το πιο ακραίο είδος μακροπρόθεσμου δανεισμού- είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, με εξαίρεση την περίοδο των πολύ χαμηλών επιτοκίων που ακολούθησε την οικονομική κρίση.

Ένας τραπεζίτης που είναι εξοικειωμένος με τη συναλλαγή της Alphabet δήλωσε ότι η προσφορά ομολόγων σε πολλαπλά νομίσματα από την εταιρεία αποτελεί μια προσπάθεια να διευρυνθεί ο κύκλος των επενδυτών, δεδομένου του τεράστιου κεφαλαίου που χρειάζονται οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η έκδοση ενός 100ετούς ομολόγου σε στερλίνες είναι πιο οικονομικά αποδοτικό από ό,τι σε δολάριο, όπου το επιτόκιο είναι υψηλότερο, πρόσθεσε ο τραπεζίτης.

Αν και ένα ομόλογο εκατονταετίας είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο» για τις εταιρείες τεχνολογίας, θα μπορούσε να προσελκύσει αγοραστές όπως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία συνηθίζουν να αγοράζουν μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε ο Nicholas Elfner, συνδιευθυντής έρευνας στην Breckinridge Capital Advisors.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και οι προμηθευτές τους αναμένεται να επενδύσουν σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης φέτος και στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων.

Η Alphabet πούλησε τον Νοέμβριο ομόλογα αξίας 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός ομολόγου 50ετούς διάρκειας -του ομολόγου σε δολάρια με τη μεγαλύτερη διάρκεια που πούλησε μια τεχνολογική εταιρεία πέρσι- και συγκέντρωσε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.