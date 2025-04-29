Optima bank: Διανομή μερίσματος για το 2024, αυξημένο κατά 30%

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 29 Απριλίου, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2024, που αποτύπωσαν τη συνεχιζόμενη δυναμική πορεία της τράπεζας, καθώς και μία χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων.

Η Optima bank κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση των βασικών μεγεθών και παράλληλα των επιμέρους ποιοτικών δεικτών, επιτυγχάνοντας για 5η συνεχόμενη χρονιά, να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ευρώπη.



Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) διαμορφώθηκαν για το 2024 στα €140,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€103 εκατ.), ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν στα €4,6 δισ. αυξημένες κατά 45%. Αντίστοιχα, τα καθαρά υπόλοιπα δανείων ανήλθαν στα €3,7 δισ., καταγράφοντας άνοδο 49%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity - RoTE) έφτασε στο 25,3%, επίπεδο που κατατάσσει την τράπεζα ως πρώτη στην Ελλάδα και ανάμεσα στις κορυφαίες στην Ευρώπη.



Επιπλέον, κορυφαία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει η λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον δείκτη έξοδα προς έσοδα (Cost to Income) που διαμορφώθηκε στο 25,6%.



Η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος €0,57/μετοχή για τη χρήση 2024 (συνολικού ύψους €42.051.260,94), αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της τράπεζας να ανταμείβει την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

Αποφασίστηκε επίσης το split των μετοχών σε αναλογία τριών νέων, για κάθε μία παλαιά. Παράλληλα, εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή €1,15/μετοχή (μετά το split) και ανώτερη τιμή €8/μετοχή (μετά το split), με συνολικό κόστος έως €3 εκατ., για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα τακτική γενική συνέλευση και έως τις 28.4.2027.



Στη γενική συνέλευση γνωστοποιήθηκε επίσης και το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας, με τη δημιουργία του 30ού καταστήματός της στην Κομοτηνή, σε μια περιοχή εθνικής σημασίας για την χώρα μας. Τέλος, αναφορά έγινε στην επίσημη έναρξη λειτουργίας της Optima leasing, της νέας θυγατρικής της τράπεζας στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με τη λειτουργία της Optima leasing, η τράπεζα διευρύνει ακόμα περισσότερο το φάσμα των χρηματοδοτικών υπηρεσιών που προσφέρει.



Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Για δεύτερη χρονιά βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μέρισμα - αυξημένο 30% σε σχέση με πέρυσι - στα €0,57/μετοχή και με αυτόν τον τρόπο να ανταποδίδουμε στους μετόχους μας την εμπιστοσύνη τους. Το 2024 ξεπεράσαμε τους στόχους που είχαμε θέσει, πετυχαίνοντας θεαματική αύξηση σε όλα μας τα μεγέθη. Η πορεία αυτή δεν μας εφησυχάζει – αντίθετα, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με συνέπεια, καινοτομία και προσήλωση στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, με στόχο τη διατήρηση της Optima bank ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».



