Fourlis: Αύξηση πωλήσεων κατά 1,7% το πρώτο τρίμηνο του 2025

Σε 118,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση του μικτού κέρδους, υποστηριζόμενη από αποδοτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και βελτιωμένο μείγμα προϊόντων. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 46,7% το α' τρίμηνο 2025, έναντι 44,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων και η λειτουργική αποδοτικότητα οδήγησαν σε βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Παράλληλα, ο όμιλος μείωσε τις λειτουργικές ζημιές στα 2,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2025, έναντι ζημιών 3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2024, μια βελτίωση κατά 16,8% σε ετήσια βάση. Επίσης, οιονεί ζημιές προ φόρων μειώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2025, έναντι ζημιών προ φόρων 7,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, που αντιστοιχεί σε βελτίωση κατά 24,7%. Ο όμιλος περιόρισε τις ζημιές μετά από φόρους στα 4,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2025, έναντι ζημιών μετά φόρων 5,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μια βελτίωση κατά 22,5%,

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2025, έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατά το α' τρίμηνο του 2025 περιλαμβάνουν κέρδη ύψους 6,4 εκατ. ευρώ από την πώληση μετοχών της Trade Estates.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 86,1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025 έναντι 102,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2024, σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση της διοίκησης για διατήρηση χαμηλού καθαρού δανεισμού.

Από την αρχή του 2025 έως και σήμερα, οι πωλήσεις του ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου +6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (+14% στο β' τρίμηνο 2025 έως σήμερα). Οι πωλήσεις στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού είναι αυξημένες κατά +3% από την αρχή του έτους (+9% στο Β' τρίμηνο έως σήμερα), ενώ ο κλάδος Αθλητικών Ειδών συνεχίζει τη θετική πορεία με αύξηση +12% από την αρχή του έτους (+20% στο Β' τρίμηνο έως σήμερα).

Αναλυτικότερα, ο κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του ομίλου Fourlis παρουσίασε μείωση 0,6% στις πωλήσεις, επηρεασμένος από το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που προκάλεσε προσωρινές διαταραχές στον ανεφοδιασμό των καταστημάτων και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Φεβρουάριο 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου επωφελήθηκε από την αποδοτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και βελτιωμένο μείγμα προϊόντων, ως εκ τούτου το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε από 45,1% το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε 46,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το EBIT αυξήθηκε κατά 5,4%, φτάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 και το περιθώριο κέρδους EBIT έφτασε το 2,5% το πρώτο τρίμηνο του 2025 από 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ο κλάδος Αθλητικών Ειδών κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 6,1%στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα του έτους. Οι πωλήσεις αθλητικών ειδών υποστηρίχθηκαν από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και τη βελτίωση της προϊοντικής γκάμας.Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου βελτιώθηκε, σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένα επίπεδα αποθεμάτων και προϊοντικού μείγματος, φτάνοντας το 46,0% στο πρώτο τρίμηνο του 2025 από 42,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Ο κλάδος αθλητικών Ειδών περιόρισε τις λειτουργικές ζημιές στα 2,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 3 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, μια βελτίωση κατά 19,8% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις από τον κλάδο Υγείας & Ευεξίας ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 0,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024, υποστηριζόμενα από υψηλά ποσοστά πιστότητας πελάτη και μετατροπής σε πωλήσεις, καθώς και την ισχυρή ανάπτυξη σε συγκρίσιμη βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου διαμορφώθηκε σε 52,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025, βελτιωμένο σε σύγκριση με το 50,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, υποστηριζόμενο από το προϊοντικό μείγμα του χαρτοφυλακίου. Ο κλάδος Υγείας & Ευεξίας το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε λειτουργικές ζημιές ύψους 0,6 εκατ. ευρώ από ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024, καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και των υποδομών.

Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis, σχολίασε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε μια δυναμική εκκίνηση για τον όμιλο, με ενισχυμένη λειτουργική απόδοση και συστηματική υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου. Προχωρήσαμε σε σημαντικά βήματα, όπως η αποενοποίηση της Trade Estates και η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου μας. Παρά τις προσωρινές προκλήσεις στις αρχές του τριμήνου, η δραστηριότητα του ομίλου επέδειξε ανθεκτικότητα, ενισχυμένη από τη βελτίωση των περιθωρίων και την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους. Οι θετικές τάσεις που καταγράφονται στο Β' τρίμηνο ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στην κερδοφόρα ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αριστεία και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

