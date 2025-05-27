Το ΟΠΑΠ Forward TALKS γεφυρώνει την ελληνική με τη διεθνή επιχειρηματική εμπειρία

Μία ακόμα καινοτόμα πρωτοβουλία προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει ο ΟΠΑΠ, εγκαινιάζοντας το ΟΠΑΠ Forward TALKS. Πρόκειται για μία πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας ΟΠΑΠ Forward και ακολουθεί τα πρότυπα επιχειρηματικών συνεδρίων παγκόσμιου βεληνεκούς.

Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ανάμεσα σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Με το ΟΠΑΠ Forward TALKS, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν βήμα και γίνονται ενεργοί συνομιλητές με διεθνή στελέχη της αγοράς.

Ο Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece, ο Μάρκος Βερέμης, Partner της Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece και ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward μίλησαν για τα success stories τους, απάντησαν σε επίκαιρα ερωτήματα που απασχολούν τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, ενώ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή, με επιτυχημένους επιχειρηματίες από το εξωτερικό.

Ο Bill Karnazes, Chief Services Officer & General Manager of Corporate Services στον Όμιλο Viohalco

Ποιες συμβουλές θα έδιναν σε έναν επιχειρηματία που κάνει τα πρώτα του βήματα; Πώς μπορεί μια εταιρεία να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις όσον αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση;

Ο Ανδρέας Ραπτόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Matternet στο fireside chat με τον Απόστολο Κουμαρίνο, Ιδρυτή των theSPEAKERS

Οι απαντήσεις δόθηκαν στο πρώτο ΟΠΑΠ Forward TALKS:

