Στους πρωτοπόρους στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συγκαταλέγεται ο Όμιλος ΟΤΕ σύμφωνα με την έκδοση “Europe’s Climate Leaders 2025” των Financial Times σε συνεργασία με τη Statista, καθώς σημείωσε μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 83,9% το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης. Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που ο ΟΤΕ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, ενώ είναι μία από τις μόλις 4 εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. Ο ΟΤΕ βρίσκεται στη 10η θέση ανάμεσα σε 22 εταιρείες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.

Η λίστα των Financial Times αναδεικνύει εταιρείες στην Ευρώπη που σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 600 επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη ένταση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και 2, ενώ η λίστα λαμβάνει υπόψη και άλλες δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα, όπως η διαφάνεια στις εκπομπές Scope 3, η συνεργασία με πρωτοβουλίες όπως το Carbon Disclosure Project (CDP) και το Science Based Targets initiative (SBTi), καθώς και η συνολική δέσμευση των εταιρειών στη βιωσιμότητα.

«Η παρουσία μας στη λίστα “Europe’s Climate Leaders 2025” επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ταυτόχρονα υπογραμμίζει τον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Στην COSMOTE TELEKOM συστηματικά βελτιστοποιούμε τη λειτουργία μας για τη μείωση των εκπομπών, επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες και ενισχύουμε τη διαφάνεια στις περιβαλλοντικές μας δράσεις. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον είναι υπόθεση όλων και πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια είναι οι άνθρωποί μας.», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, Chief of Corporate Communications, Sustainability και Channel Productions Ομίλου ΟΤΕ.

Με στρατηγικές προτεραιότητες την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική οικονομία, ο Όμιλος ΟΤΕ περιορίζει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της δραστηριότητάς του και αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για την κλιματική ουδετερότητα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει δεσμευτεί σε στόχους που ισχύουν σε επίπεδο Ομίλου TELEKOM: από το 2025 και μετά για τις εκπομπές που προέρχονται από τις δραστηριότητές του, και μέχρι το 2040 για μηδενικές εκπομπές από όλη την αλυσίδα αξίας, με ενδιάμεσο στόχο το 2030 και για μείωση εκπομπών κατά 55%. Επίσης, χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, κάθε χρόνο από το 2021.



