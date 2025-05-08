Το Netflix ανανεώνεται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη, προχωράει σε μια σημαντική ανανέωση της αρχικής του σελίδας, τον πρώτο επανασχεδιασμό από τότε που αποκάλυψε την τρέχουσα αρχική του σελίδα τον Νοέμβριο του 2013.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αναζήτηση περιεχομένου, ενώ θα προσθέσει και ένα feed κάθετων βίντεο, όπως στο Tik Tok, για τα κινητά τηλέφωνα.

Ενώ το Netflix τόνισε ότι αρχικά θα θεωρηθούν «μικρές δοκιμές», που σημαίνει ότι δεν θα λάβουν αρχικά τα εργαλεία όλοι οι χρήστες του Netflix, η παγκόσμια κλίμακα των δοκιμών υποδηλώνει ένα πολύ μεγαλύτερο εγχείρημα.

Στη νέα αρχική σελίδα της πλατφόρμας streaming, το βασικό μενού του Netflix θα μεταφερθεί από την αριστερή πλευρά στο κέντρο της σελίδας, όπως ακριβώς συμβαίνει στο αντίπαλο, Apple TV. Οι περιγραφές περιεχομένου θα εμφανίζονται πιο συμπυκνωμένες και οι προτάσεις θα είναι πιο εξατομικευμένες σε πραγματικό χρόνο με βάση τη συμπεριφορά περιήγησης και την ώρα προβολής της ημέρας, ανέφερε η εταιρεία.

Το νέο μενού θα δώσει επίσης έμφαση στις ζωντανές εκδηλώσεις και τις προσφορές σε παιχνίδια του Netflix, ειδικά για χρήστες που έχουν δηλώσει προτίμηση για τέτοιο περιεχόμενο.

Η Διευθύντρια Προϊόντων του Netflix, Γιούνις Κιμ, και η Διευθύντρια Τεχνολογίας, Ελίζαμπεθ Στόουν, αποκάλυψαν τη νέα αρχική σελίδα, μαζί με τα εργαλεία αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη και την κάθετη δοκιμαστική έκδοση βίντεο, σε δημοσιογράφους την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της πρώτης εικονικής εκδήλωσης «Προϊόν & Τεχνολογία» της εταιρείας. Η Netflix εργάζεται πάνω στη νέα αρχική σελίδα από πέρυσι, δήλωσε η Κιμ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα λανσάρει τις νέες εμπειρίες στους χρήστες «τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Το πρώτο βήμα της Netflix στην αναζήτηση με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει μέσω μιας δοκιμής beta σε κινητά με δυνατότητα επιλογής συμμετοχής. Οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλύπτουν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας «φυσικές φράσεις συνομιλίας όπως "Θέλω κάτι αστείο και αισιόδοξο"», ανέφερε η εταιρεία.

Το Netflix θα ξεκινήσει να δοκιμάζει τη λειτουργία βίντεο για κινητά τις επόμενες εβδομάδες. Η ροή που μοιάζει με αυτή του TikTok θα περιέχει αποσπάσματα από εκπομπές και ταινίες του Netflix, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα του scroll για να τα ανακαλύψουν και στη συνέχεια να προγραμματίσουν ποια θέλουν να δουν.

Η ανακοίνωση έρχεται σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου το Netflix ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ κατά την τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ενόψει του οικονομικού χάους που προκλήθηκε από τους δασμούς του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

