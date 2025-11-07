«Ευρωσυνασπισμός» Vodafone και AST SpaceMobile για την αντιμετώπιση της SpaceΧ του Μασκ. Η Vodafone και η AST SpaceMobile ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν έναν «αστερισμό δορυφόρων» με στόχο την παροχή συνδεσιμότητας από δορυφόρο σε smartphone για εμπορικές και κυβερνητικές εφαρμογές σε όλη την Ευρώπη.
Η κοινοπραξία Vodafone/AST SpaceMobile («SatCo») δήλωσε ότι το επιχειρησιακό κέντρο του «αστερισμού» θα βρίσκεται στη Γερμανία, με πιθανές τοποθεσίες κοντά στο Μόναχο ή το Ανόβερο να εξετάζονται.
Η Vodafone κατέχει μερίδιο 2,17% στην AST, σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.
Η συνεργασία μεταξύ της Vodafone και της AST SpaceMobile θεωρείται άμεσα ανταγωνιστική του Starlink της SpaceX του Ίλον Μασκ, ιδιαίτερα στην αναπτυσσόμενη αγορά των δορυφορικών υπηρεσιών Direct-to-Cell (D2C).
Η SatCo επικεντρώνεται ειδικά στην εξυπηρέτηση ευρωπαϊκών φορέων κινητής τηλεφωνίας, υπόσχοντας 100% γεωγραφική κάλυψη στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια υποστηρίζεται από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δική της ψηφιακή κυριαρχία και την επιθυμία να μην βασίζεται αποκλειστικά σε μη ευρωπαϊκά συστήματα όπως το Starlink.
