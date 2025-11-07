Τι θα μπορούσε να αγοράσει ο Ίλον Μασκ με ένα τρισ. δολάρια

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν το αστρονικό πακέτο αποδοχών για τον Ίλον Μασκ που θα μπορούσε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Το CNN συνέταξε μια λίστα με όσα θα μπορούσε να αγοράσει αν διέθετε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, για να γίνει αντιληπτό το ασύλληπτο μέγεθος αυτού του πλούτου.

1.428 φορές τον Σοχέι Οτάνι

Ο Οτάνι, ένας από τους κορυφαίους παίκτες μπέιζμπολ όλων των εποχών, εξασφάλισε συμβόλαιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια με τους Ντότζερς. Για τον Μασκ, αυτό το ποσό θα αντιστοιχούσε μόλις στο 0,07% του τρισεκατομμυρίου.

Όλα τα αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί στις ΗΠΑ φέτος

Όπως σημειώνει το CNN, θα ήταν μια κακή επένδυση, καθώς τα αυτοκίνητα χάνουν την αξία τους μόλις βγουν από το πάρκινγκ.

10.000 διευθύνοντες συμβούλους της Starbucks

Ο Μπράιαν Νικόλ, CEO της αλυσίδας καφέ, αμείβεται με περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Με ένα τρισεκατομμύριο, ο Μασκ θα μπορούσε να προσλάβει 10.000 “Νικόλ”.

333 ουρανοξύστες

Το νέο κεντρικό κτίριο της JPMorgan Chase στη Νέα Υόρκη κόστισε 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα τρισεκατομμύριο θα αγόραζε 333 ίδια κτίρια.

2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος

Κάθε σκάφος κοστίζει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ χρειάζεται πάνω από 25 εκατομμύρια τον χρόνο για συντήρηση.

465 κρουαζιερόπλοια Icon of the Seas

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου κοστίζει περίπου 2,15 δισ. δολάρια. Με ένα τρισ., ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει 465 τέτοια πλοία - όσα διαθέτει συνολικά ο αμερικανικός ναυτικός στόλος.

Πέντε φορές την Ivy League

Η αθλητική ένωση των οκτώ κορυφαίων ιδιωτικών πανεπιστημίων των ΗΠΑ -Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Penn και Yale- διαθέτει συνολικά κεφάλαια περίπου 200 δισ. δολαρίων. Ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει πέντε Ivy Leagues.

Να δώσει μπόνους 2.923 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό

Με τις ΗΠΑ να έχουν πληθυσμό περίπου 342 εκατομμύρια, ο Μασκ θα μπορούσε να χαρίσει σε κάθε Αμερικανό 2.923 δολάρια.

Να «αγοράσει» την Ελβετία

Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να αγοράσει μια χώρα, όμως για χάρη της σύγκρισης, το ετήσιο ΑΕΠ της Ελβετίας είναι περίπου 900 δισ. δολάρια - λίγο λιγότερα από ένα τρισεκατομμύριο.

Όλα τα σπίτια της Χαβάης

Στη Χαβάη υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά, με μέση τιμή κατοικίας 826.575 δολάρια. Με ένα τρισεκατομμύριο, ο Μασκ θα μπορούσε να τα αγοράσει όλα.

Την Coca-Cola… και μια για κάθε κάτοικο του πλανήτη

Η Coca-Cola αποτιμάται σε περίπου 300 δισ. δολάρια. Με τα υπόλοιπα χρήματα, ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει μια 12άδα αναψυκτικών για όλους τους 8,2 δισ. ανθρώπους του πλανήτη.

Όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM αποτιμώνται περίπου σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές των ΗΠΑ

Ποιος ξέρει, ίσως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην έχουν επιτυχία και η Tesla να αποφασίσει να μπει στον κλάδο των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Η αγορά των τριών μεγαλύτερων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό.

Όπως σημειώνει το CNN, καλώς ή κακώς, μπαίνουμε σε μια εποχή όπου οι εταιρείες και οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορούν να συσσωρεύσουν τόσο πλούτο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται να τον κατανοήσει

Για να έχουμε μέτρο σύγκρισης: το εθνικό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 38 τρισεκατομμύρια δολάρια, που θα μπορούσαν να καλύψουν 38 «Ίλον Μασκ» ή 7,5 Nvidia.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.