Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Praktiker Hellas αναλαμβάνει ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, μέχρι πρότινος εμπορικός διευθυντής της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με εμπειρία 25 ετών στον κλάδο της λιανικής και της χονδρικής και με θητεία σε ηγετικές θέσεις ως εμπορικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής operations & logistics, τόσο εντός της Praktiker όσο και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς του χώρου, ο κ. Λαμπρόπουλος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την εταιρική κουλτούρα, τη στρατηγική συνέχεια και το όραμα της Praktiker Hellas.

Η ανάληψη της νέας του θέσης σηματοδοτεί την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας και τη διατήρηση της δυναμικής που έχει ήδη χτιστεί.

Εξάλλου, η Praktiker Hellas ανακοίνωσε την αποχώρηση του Δημήτρη Γαλάνη, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος ολοκληρώνει έναν εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο 4,5 ετών στην ηγεσία της εταιρείας. Η αποχώρησή του θα ισχύσει από τις 30 Ιουνίου 2025, ενώ μέχρι τότε θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση. Μετά την αποχώρησή του από την εκτελεστική διοίκηση, θα συνεχίσει να στηρίζει την εταιρεία από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη στρατηγική συνέχεια και σταθερότητα.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος Fairfax και το Διοικητικό Συμβούλιο της Praktiker Hellas ευχαριστούν θερμά τον Δημήτρη Γαλάνη για την ουσιαστική και καταλυτική συνεισφορά του και του εύχονται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Παράλληλα, εκφράζουν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Χρήστο Λαμπρόπουλο για τη δυναμική συνέχεια της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

