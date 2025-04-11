Ο κινεζικός διαδικτυακός κολοσσός fast fashion, Shein, εξασφάλισε την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας για την αρχική δημόσια προσφορά της στο χρηματιστήριο του Λονδίνο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξασφάλιση της έγκρισης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον στόχο της εταιρείας να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων τον περασμένο Ιούνιο.

Η εταιρεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αναταραχή στην αγορά από τους δασμούς 145% του Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα και τους αυστηρότερους κανόνες για τις αφορολόγητες αποστολές από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Η Shein, η οποία πουλά φορέματα 10 δολάρια και τζιν για 12 δολάρια σε περισσότερες από 150 χώρες και εκτιμήθηκε στα 66 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, θα χρειαστεί επίσης να εξασφαλίσει εγκρίσεις από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές, ιδίως από την China Securities Regulatory Commission (CSRC), για τη διαπραγμάτευση του Λονδίνου, ανέφεραν πηγές.

