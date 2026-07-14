Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 υλοποιεί η ElvalHalcor, κορυφαίος μεταποιητής προϊόντων χαλκού και αλουμινίου, που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο αντιπρόεδρος της ElvalHalcor, Σπύρος Κοκκόλης, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα οδηγήσει την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor έως και τα 475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σημειώνεται ότι σήμερα, 14 Ιουλίου, ξεκίνησε η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς της ElvalHalcor στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου.

Η εταιρεία προχωρά στη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή. Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η κατανομή των νέων μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Όπως επισημάνθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδύσεων θα κατευθυνθεί, όπως, στον κλάδο αλουμινίου και ειδικότερα στην εγκατάσταση ενός τρίτου ψυχρού ελάστρου. Με τη νέα επένδυση η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμικότητα της θερμής έλασης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ προϊόντων και αγορών και ενισχύοντας την παραγωγή. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί νέα μονάδα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλών αλουμινίου, η οποία θα αυξήσει την παραγωγή πλακών έλασης, θα ενισχύσει την αυτάρκεια της εταιρείας στην προμήθεια πρώτης ύλης και θα επιτρέψει τη χρήση φθηνότερου scrap αντί πρωτόχυτου μετάλλου, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους. Επένδυση σχεδιάζεται και στον τομέα του χαλκού, με νέα μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλών, ενώ προβλέπονται και μικρότερες επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η ElvalHalcor στοχεύει σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, μεσοπρόθεσμα σε παραγωγή 470-490 χιλ. τόνων αλουμινίου και 200-210 χιλ. τόνων χαλκού, με οργανική κερδοφορία 350-400 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμα, στόχος είναι η παραγωγή 630 χιλ. τόνων αλουμινίου, 215-225 χιλ. τόνων χαλκού. Η οργανική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.

Πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καταδεικνύει ότι η συνολική συνεισφορά της ElvalHalcor αντιστοιχεί στο 0,56% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το 2025 η ElvalHalcor κατέγραψε παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

Οι εξαγωγές αλουμινίου έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου, ενώ οι εξαγωγές χαλκού ανήλθαν σε 777 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 96,1% των συνολικών εξαγωγών χαλκού της χώρας. Η Elval Halcor εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε πάνω από 90 χώρες, με περίπου το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της στην απασχόληση.Το 2025 οι δραστηριότητές της στήριξαν 20.920 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Για κάθε μία θέση εργασίας στην εταιρεία δημιουργούνται συνολικά 6,2 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας, γεγονός που αναδεικνύει τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο στην παραγωγική δομή και στην οικονομία της χώρας. Παράλληλα η εταιρεία επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό της και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, ενισχύοντας το brainregain και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, η ElvalHalcor έχει υλοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα, ύψους περίπου 895 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, στον κλάδο των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων, το μερίδιο επενδύσεων της εταιρείας υπολογίζεται σε 10,8% του συνόλου των επενδύσεων για το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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