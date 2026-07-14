ElvalHalcor: Από 14 έως 16 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ

Ξεκινά σήμερα 14 Ιουλίου η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς της ElvalHalcor στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση ακαθάριστων κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου, ενώ τα καθαρά έσοδα θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου 2026-2030 και στις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, η ElvalHalcor ανακοίνωσε τη διενέργεια συνδυασμένης προσφοράς έως 75.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ εκάστης με μέγιστη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή, με στόχο την άντληση ακαθάριστων εσόδων περίπου 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν στο πλαίσιο συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η κατανομή των νέων μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά έχει αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) 20% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και (ii) 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας στις 14 Ιουλίου 2026 και λήγοντας στις 16 Ιουλίου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (14 Ιουλίου 2026 έως 16 Ιουλίου 2026) θα διενεργηθεί επίσης η Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστούν από την εταιρεία με μεταγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens στις 13 Ιουλίου 2026 που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, έτσι ώστε κάθε τέτοιος κατά προτεραιότητα επενδυτής να δύναται να διατηρήσει τη συμμετοχή του έως και στο υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής του μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πηγή: skai.gr

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