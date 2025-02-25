Πιστή στη δέσμευσή της για δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για την τοπική κοινωνία, η εταιρεία έχει καταρτίσει ένα στρατηγικό πλάνο κοινωνικών επενδύσεων σε βάθος 25ετίας

Συνεχίζοντας να επενδύει σε μια υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη μεταλλευτική δραστηριότητα για την περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε το πλάνο κοινωνικών επενδύσεών της για το 2024, το οποίο περιλαμβάνει 130 έργα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα συνολικής αξίας 2,47 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα πλάνο δράσεων που ενισχύει καταλυτικά την περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς το 90% των επενδύσεων, ήτοι 2,2 εκατ. ευρώ, επενδύθηκαν αποκλειστικά σε έργα και δράσεις εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.

Οι εν λόγω επενδύσεις αποτελούν μέρος του εμβληματικού προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός ύψους 80 εκατ. ευρώ που εκτείνεται σε βάθος 25ετίας. Η στρατηγική υλοποίησης του πλάνου εδράζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες που έχουν προκύψει κατόπιν διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία προκειμένου η αξιοποίησή τους να διέπεται από διαφάνεια και κυρίως να απαντά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων.

Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από την Ελληνικός Χρυσός το 2024 εστίασαν στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη τοπικών υποδομών, τη στήριξη της εκπαίδευσης και της νέας γενιάς, την ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών υγείας και την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης, σε πλήρη εναρμόνιση με τους πέντε βασικούς στρατηγικούς πυλώνες στους οποίους επενδύει η εταιρεία.

Πλέον των κοινωνικών επενδύσεων, εντός του περασμένου έτους η Ελληνικός Χρυσός ενίσχυσε το Δήμο Αριστοτέλη με 5 εκατ. ευρώ από τα μεταλλευτικά τέλη για τη δραστηριότητα του 2023, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ύστερα και από την έναρξη εμπορικής παραγωγής του έργου των Σκουριών.

Στο πλαίσιο του απολογισμού του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2024, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικός Χρυσός, κυρία Έρικα Ξηρουχάκη, δήλωσε: «Η πορεία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε. Στο πλαίσιο αυτό, ως Ελληνικός Χρυσός, στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με σημαντικά έργα και δράσεις και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής, προστατεύοντας το περιβάλλον και προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους».

Στο infographic, παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές δράσεις που συνθέτουν το συνολικό πλάνο κοινωνικών επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός για το 2024.

Πηγή: skai.gr

