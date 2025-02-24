Η Apple ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις άνω των $500 δισ. στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα 4 χρόνια

Η Apple ανακοίνωσε σήμερα σχέδια για επενδύσεις άνω των 500 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και υποσχέθηκε τη δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις σε αμερικανικές εταιρείες να επαναφέρουν την παραγωγή τους εντός των ΗΠΑ.

«Η Apple ανακοινώνει σήμερα τη μεγαλύτερη δέσμευση δαπανών που έχει κάνει ποτέ, με σχέδια να δαπανήσει και να επενδύσει περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια», τόνισε ο κολοσσός. Όπως είπε, θέλει να χρηματοδοτήσει πρότζεκτ στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της μηχανικής και της εκπαίδευσης.

Στα σχέδιά της επίσης είναι να αυξήσει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων αμερικανικών χώρων παραγωγής της καθώς και την κατασκευή έως το 2026 ενός νέου εργοστασίου στο Χιούστον, στην πολιτεία του Τέξας, για την παραγωγή διακομιστών που μέχρι τώρα κατασκευάζονταν «εκτός ΗΠΑ», αναφέρει αναλυτικά το δελτίο τύπου, διευκρινίζοντας ότι αυτή η νέα τοποθεσία θα «δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Συνολικά, αυτά τα πρότζεκτ θα επιτρέψουν την πρόσληψη 20.000 επιπλέον υπαλλήλων τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ισχυρίζεται η Apple.

Η ανακοίνωση έρχεται αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για επιβολή νέων δασμών σε ένα ευρύ φάσμα ξένων και κινεζικών προϊόντων, από ημιαγωγούς μέχρι αυτοκίνητα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την κίνηση της Apple με ανάρτησή του στα Truth Social: «Η Apple μόλις ανακοίνωσε επένδυση ρεκόρ 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Ο λόγος: η πίστη σε αυτό που κάνουμε χωρίς το οποίο δεν θα επένδυαν ούτε 10 σεντς. Ευχαριστούμε Tim Cook και Apple.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

