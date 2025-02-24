Στρατηγική συνεργασία Eurobank και SC Ventures

Η Eurobank θα προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την SC Ventures, μέλος του Standard Chartered, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Η εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της Eurobank να επεκτείνει διαρκώς το οικοσύστημα καινοτομίας της με παράλληλη αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η Eurobank θα διερευνήσει την αξιοποίηση της πλατφόρμας Innovation Bridge, την πλατφόρμα της SC Venture η οποία διασυνδέει startups, επενδυτές, φορείς του οικοσυστήματος, εταιρικούς πελάτες και εργαζόμενους, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανάπτυξη της καινοτομίας. Μέσω της συνεργασίας η Eurobank επιδιώκει να προσαρμόσει τη διεθνούς εμβέλειας τεχνογνωσία της SC Ventures στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες όπως η ανάπτυξη «προκλήσεων καινοτομίας» με στόχο την προσέλκυση εταιρειών fintech αλλά και την οικοδόμηση κουλτούρας ενδοεπιχειρηματικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η SC Ventures θα μεταφέρει, επίσης, γνώση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαδικασία του venture building και για τρόπους εντοπισμού εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων και νέων πηγών εσόδων. Αυτή η προσπάθεια ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της Eurobank να ενισχύει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στην αγορά, ως φορέα προώθησης τεχνολογιών μετασχηματισμού και υποστήριξης επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ο κ. Gurdeep Singh Kohli, SC Ventures Lead for Europe & Americas, δήλωσε: «Η σύμπραξη της Eurobank με την Innovation Bridge αναδεικνύει την απήχηση που έχουν στην αγορά οι δυνατότητες της SC Ventures και τη διακεκριμένη προσέγγισή της στην κινητοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας. Προσβλέπουμε στην υποστήριξη των συνεργατών μας με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τον επαναπροσδιορισμό του DNA στον τραπεζικό χώρο και τη δέσμευση στην προώθηση της καινοτομίας».

Ο κ. Χάρης Μυγδάλης, Head of Group Digital Banking, Group Chief Digital Officer της Eurobank, σημείωσε: «Η συνεργασία με την Innovation Bridge ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προσπάθειες του Ομίλου Eurobank να προωθήσει την καινοτομία στον τραπεζικό κλάδο μέσω συνεργασιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ηγετικούς φορείς του οικοσυστήματος. Προσβλέπουμε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάπτυξης κινήτρων και ώριμων προς υλοποίηση επιλογών για την προώθηση της καινοτομίας.».

Η συνεργασία αντανακλά τη δέσμευση της Eurobank στην υιοθέτηση της καινοτομίας, την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και την απόφαση να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της οικονομικής και τεχνολογικής προόδου στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

