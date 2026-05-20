Η Nvidia ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της στο α' τρίμηνο χρήσης εκτοξεύθηκαν κατά 85%, φτάνοντας τα 81,62 δισ. δολάρια, από 44,06 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν στα 42,96 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 18,8 δισ. δολάρια, ή 76 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Nvidia ανέφερε επίσης ότι θα επιστρέψει μεγαλύτερο μέρος των μετρητών της στους μετόχους, καθώς το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει το τριμηνιαίο μέρισμα στα 25 σεντς ανά μετοχή, από 1 σεντ προηγουμένως.

Ακόμη, κατέγραψε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 48,6 δισ. δολαρίων , έναντι 34,9 δισ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο και 26,1 δισ. δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Το μέρισμα δεν είναι νέο, καθώς καταβάλλεται από το 2013, ενώ τον Αύγουστο η εταιρεία είχε ήδη εγκρίνει πρόγραμμα επαναγοράς ύψους 60 δισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, η Nvidia έδωσε ισχυρή πρόβλεψη για το μέλλον, κάνοντας εκτίμηση για έσοδα 91 δισ. δολαρίων για το τρέχον β' τρίμηνο χρήσης. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τη μέση εκτίμηση της αγοράς, που ανέρχεται σε 86,84 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την LSEG.

«Η ανάπτυξη των “εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης” - της μεγαλύτερης επέκτασης υποδομών στην ανθρώπινη ιστορία - επιταχύνεται με εξαιρετική ταχύτητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang. «Η Agentic AI (Τεχνητή Νοημοσύνη Πρακτόρων) έχει ήδη φτάσει, προσφέροντας παραγωγική εργασία, δημιουργώντας πραγματική αξία και ενισχύοντας την ταχύτατα σε εταιρείες και κλάδους».

