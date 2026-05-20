Ηχηρό καμπανάκι για τον κίνδυνο δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων δανείων» από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων χτύπησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ανοίγοντας μια συζήτηση που αγγίζει πλέον όχι μόνο την ενεργειακή αγορά αλλά και το τραπεζικό σύστημα.

Ο επικεφαλής της Metlen, μιλώντας στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών», περιέγραψε ένα εκρηκτικό μείγμα υπερπροσφοράς έργων ΑΠΕ, στρεβλών επιδοτήσεων και ελλιπούς ενεργειακού σχεδιασμού, προειδοποιώντας ότι αρκετές επενδύσεις κινδυνεύουν να μετατραπούν σε προβληματικά assets για τράπεζες και επενδυτές.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ισχυρού άνδρα της Metlen, η αγορά οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια σε υπερθέρμανση. Η μαζική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα επιδοτήσεων και την απουσία επαρκών υποδομών αποθήκευσης και δικτύων, δημιούργησε ένα περιβάλλον όπου πολλές επενδύσεις δεν θα μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν βιώσιμες αποδόσεις.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο λόγω των ολοένα και συχνότερων περικοπών παραγωγής («curtailments»), αλλά και της κατακόρυφης πτώσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά έργα που χρηματοδοτήθηκαν με τραπεζικό δανεισμό ενδέχεται να δυσκολευτούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι πίσω από την παρέμβαση Μυτιληναίου κρύβεται μια βαθύτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η χώρα βρέθηκε μέσα σε λίγα χρόνια με τεράστιο αριθμό αδειών και επενδυτικών σχεδίων, χωρίς όμως να έχει αναπτυχθεί με την ίδια ταχύτητα το ηλεκτρικό δίκτυο και οι μονάδες αποθήκευσης που απαιτούνται για να «σηκώσουν» αυτή την παραγωγή.

Στην πράξη, η αγορά κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ένα νέο κύμα συγκέντρωσης. Μικρότεροι παίκτες, που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά με υψηλό δανεισμό και επιθετικές προβλέψεις απόδοσης, ενδέχεται να πιεστούν να πουλήσουν έργα σε χαμηλές αποτιμήσεις ή να βρεθούν αντιμέτωποι με τις τράπεζες.

Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με την πράσινη ενέργεια να παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, αλλά πλέον με πολύ πιο αυστηρούς όρους βιωσιμότητας και χρηματοδότησης. Οι τράπεζες εμφανίζονται ήδη πιο επιφυλακτικές απέναντι σε νέα έργα χωρίς μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης ενέργειας ή χωρίς επαρκή εξασφάλιση αποθήκευσης.

Ο ίδιος ο Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, τονίζοντας ότι η αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με όρους «επιδότησης χωρίς σχέδιο». Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ευρώπη συνολικά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, την ώρα που οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι κρίσιμες πρώτες ύλες δημιουργούν νέα πεδία πίεσης για τη βιομηχανία.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της Metlen έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά ενέργειας επιχειρεί να βρει νέα ισορροπία. Και το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν η «πράσινη φούσκα» των προηγούμενων ετών μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα τραπεζική πληγή με επίκεντρο τα φωτοβολταϊκά.

Πηγή: ENERGYMAG

