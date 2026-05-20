Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Skroutz λειτουργεί το μεγαλύτερο direct to consumer 3PL hub στην Ελλάδα με υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης στην Ελευσίνα, ικανό να διαχειριστεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια τεμάχια και 25 χιλ. παραγγελίες ημερησίως.

Η υπηρεσία "Fulfilled by Skroutz (FBS)" έχει πάνω από 300 συνεργάτες, με επιχειρήσεις να καταγράφουν αύξηση 54% στον μηνιαίο τζίρο και 58% στον κορυφαίο μηνιαίο τζίρο, ενώ το 65% των πωλήσεών τους διεκπεραιώνεται μέσω του Skroutz Hub.

Το δίκτυο συνεργατών αυξήθηκε σημαντικά: 138 νέες επιχειρήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το Skroutz Hub μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαρτίου 2026, με τις αποστολές μέσω FBS να αυξάνονται κατά 75% το ίδιο διάστημα.

Ακολουθώντας μια φιλόδοξη στρατηγική μετεξέλιξης, η Skroutz έχει θέσει σε λειτουργία ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην Ελευσίνα.

Το Skroutz Hub αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο direct to consumer 3PL (Third-Party Logistics) hub στην Ελλάδα, με δυνατότητες διαχείρισης που είναι πλέον συγκρίσιμες με αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές logistics, τόσο σε επίπεδο όγκου παραγγελιών, όσο και σε επιχειρησιακή δυναμικότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αποθήκη διαχειρίζεται πάνω από 45 χιλ. κωδικούς και 500 χιλ. τεμάχια, ενώ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 1,2 εκατομμύρια τεμάχια. Η δυνατότητα γρήγορης διεκπεραίωσης αποδείχθηκε στην πράξη κατά τη Black Friday και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, που χαρακτηρίζονται από υψηλή αιχμή. Ο ρυθμός διεκπεραίωσης παραγγελιών αυξάνεται συνεχώς, με το ιστορικό υψηλό να σημειώνεται μετά το Πάσχα, και πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Απριλίου, όπου διεκπεραιώθηκαν πάνω από 18 χιλ. παραγγελίες σε μία ημέρα. Σημειώνεται ότι η αποθήκη έχει δυνατότητα διεκπεραίωσης πάνω από 25 χιλ. παραγγελίες την ημέρα.

Πάνω από 300 συνεργάτες αξιοποιούν σήμερα την υπηρεσία αποθήκευσης και διεκπεραίωσης παραγγελιών «Fulfilled by Skroutz (FBS)», ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο αξιοποίησης της υπηρεσίας, έχουν δει: αύξηση 54% στον μηνιαίο τζίρο τους κατά μέσο όρο, και αύξηση 58% στον τζίρο του κορυφαίου μήνα τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από την ένταξή τους στο FBS. Παράλληλα, το μερίδιο των πωλήσεών τους που διεκπεραιώνεται μέσω του Skroutz Hub, αυξήθηκε κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας πλέον το 65%. Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών που εμπιστεύονται την υπηρεσία: από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, 138 νέες επιχειρήσεις «έβαλαν» το πρώτο τους προϊόν στο Skroutz Hub. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους στην ταχύτητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, με τις αποστολές μέσω FBS να καταγράφουν αύξηση 75% το τελευταίο έτος (Μάρτιος 2025 - Μάρτιος 2026).

Στο Skroutz Hub είναι εγκατεστημένο το Auto Store, το πιο προηγμένο σύστημα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) παγκοσμίως, βασισμένο στη φιλοσοφία του «Cube Storage Automation». Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αποθήκες που απαιτούν μεγάλους διαδρόμους για τη μετακίνηση ανθρώπων ή κλαρκ, το Auto Store αξιοποιεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο σημείο αποθήκευσης. Τα προϊόντα αποθηκεύονται το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε ειδικούς κάδους (Bins) σε ένα μεγάλο αλουμινένιο πλέγμα (Grid). Χαρακτηριστικό της μέγιστης αξιοποίησης του χώρου είναι ότι, χωρίς την τεχνολογία του Auto Store, το Skroutz θα χρειαζόταν δύο επιπλέον αποθήκες για να διαχειριστεί τον ίδιο όγκο τεμαχίων.

Η τεχνολογία του συστήματος βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία:

-Το Πλέγμα (Grid): ο σκελετός του συστήματος που ορίζει τον χώρο αποθήκευσης

-Οι Κάδοι (Bins): οι κάδοι αποθήκευσης των προϊόντων

-Τα Ρομπότ (Robots): κινούνται αυτόνομα στην κορυφή του Grid και ανακτούν τον σωστό κάδο. Όταν ζητηθεί ένα προϊόν, το ρομπότ πηγαίνει πάνω από τη στήλη, σηκώνει τους ενδιάμεσους κάδους (αν χρειάζεται), ανακτά τον κατάλληλο και τον μεταφέρει στους σταθμούς.

-Οι Σταθμοί (Ports): τα σημεία όπου το ρομπότ παραδίδει τον κάδο στον άνθρωπο (picker). Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος παραμένει σταθερός και το προϊόν «έρχεται» σε εκείνον, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης κάθε παραγγελίας.

Το σύστημα Auto Store του FBS εγκαταστάθηκε σε χρόνο-ρεκόρ μόλις 4 μηνών (Δεκέμβριος 2025 - Μάρτιος 2026). Η νέα υποδομή εκτείνεται σε 1.000 τ.μ., φτάνει τα 8 μέτρα ύψος και αποτελείται από 36.000 bins, 30 robots, 2 σταθμούς εισόδου και 5 σταθμούς εξόδου/εισόδου με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1,2 εκατομμυρίων τεμαχίων. Η επένδυση αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα παραγωγικότητας της αποθήκης: ένας χειριστής μπορεί πλέον να διεκπεραιώσει έως και 220 παραγγελίες ανά ώρα, σημειώνοντας μία αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας, όπου η αντίστοιχη δυνατότητα ήταν 130 παραγγελίες ανά ώρα. Η νέα υποδομή ενισχύει καταλυτικά την επιχειρησιακή δυναμική του Skroutz Hub και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών και συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

