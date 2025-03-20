Έξυπνες αγορές με προσωπικό δάνειο από την Alpha Bank στο Car.gr

Τη συνεργασία της με τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα αγγελιών στην Ελλάδα, Car.gr, με τη διάθεση νέων λύσεων χρηματοδότησης ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται η Alpha Bank, μέσα από τη νέα της συνεργασία με τη δημοφιλή ιστοσελίδα αγγελιών Car.gr, προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της Τράπεζας να χρηματοδοτήσουν καθημερινές τους ανάγκες με τη χορήγηση προσωπικού δανείου.

Κατά την πλοήγησή τους στο Car.gr, οι χρήστες της ιστοσελίδας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν την αγγελία που τους ενδιαφέρει και, εφόσον είναι πελάτες της Alpha Bank, να χρηματοδοτηθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένου προϊόντος που ξεκινάει από 500 ευρώ.

Η έκδοση του δανείου γίνεται εύκολα, γρήγορα και με απόλυτα ψηφιακό και ασφαλή τρόπο. Το προϊόν myAlpha Quick Loan θα είναι διαθέσιμο μέσα από τους ιστοτόπους αγγελιών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων όπως η ιστοσελίδα Car.gr. Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό δανειακό προϊόν, για τη χορήγηση του οποίου οι πελάτες δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο ή να επισκεφθούν κατάστημα της Alpha Bank. Παράλληλα, προσφέρεται με προνομιακή τιμολόγηση για όσους λαμβάνουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους σε λογαριασμό της Τράπεζας.

Ο Ισίδωρος Πάσσας, Chief of Retail Banking της Alpha Bank, δήλωσε: «Η Alpha Bank βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, προσφέροντας λύσεις που ενσωματώνουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην καθημερινότητα των πελατών της. Σε συνεργασία με δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως είναι το Car.gr, προσφέρουμε άμεσες και ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις που απελευθερώνουν νέες δυνατότητες και βελτιώνουν την αγοραστική εμπειρία του τελικού καταναλωτή, δημιουργώντας παράλληλα νέες πηγές εσόδων για τους συνεργαζόμενους εμπόρους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με τον μεγαλύτερο ιστότοπο αγγελιών της χώρας, το Car.gr, υλοποιώντας το αίτημα πολλών ιδιωτών για γρήγορες και ασφαλείς αγορές, χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις».

Ο κ. Τσαγκαλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Car.gr, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας χαρά να ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την Alpha Bank, την πρώτη συστημική τράπεζα που εντάσσεται στο δίκτυο των συνεργατών μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι χρήστες του Car.gr αποκτούν μια νέα δυνατότητα για άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση των αγορών τους, απλοποιώντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία απόκτησης του οχήματος ή του αντικειμένου που τους ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε να καινοτομούμε, διευρύνοντας τις υπηρεσίες μας και προσφέροντας έξυπνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών μας, με στόχο πάντα τη βέλτιστη εμπειρία αναζήτησης και αγοράς μέσα από το Car.gr».

Πηγή: skai.gr

