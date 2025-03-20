Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει αίτημα να παρατείνει άδεια στη Chevron για την άντληση πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ιδέα να παραταθεί ειδική άδεια στον πετρελαϊκό κολοσσό Chevron για την άντληση αργού από κοιτάσματα στη Βενεζουέλα, αλλά ταυτόχρονα ίσως προχωρήσει στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε χώρες που συναλλάσσονται με το Καράκας, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενημερωμένες σχετικά.

Την παράταση ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Μάικ Γουίρθ, ωστόσο συναντά αντιστάσεις από πλευράς της κυβέρνησης Τραμπ, ειδικά του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά το ρεπορτάζ.

