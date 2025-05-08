ΕΞΑΑ: Αύξηση πληρότητας και εσόδων στα ξενοδοχεία της Αθήνας το πρώτο τρίμηνο 2025

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2025 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, με μέση πληρότητα της τάξης του 63,5% (αύξηση κατά 5,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024), με μέση τιμή δωματίου (ADR) 125,00 ευρώ (αύξηση κατά 7,8% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2024) και με έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) 79,43 ευρώ (αύξηση κατά 13,5% έναντι του περυσινού πρώτου τριμήνου).

Σε ό,τι αφορά στη μέση πληρότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑ), ο Μάρτιος ήταν ο καλύτερος σε επιδόσεις από τους τρεις πρώτους μήνες του 2025- καταγράφοντας 71,3% μέση πληρότητα έναντι 68% του Μαρτίου 2024. Ακολούθησε ο Φεβρουάριος με μέση πληρότητα 65,4% και ο Ιανουάριος με μέση πληρότητα 54%, η οποία ωστόσο βελτιώθηκε κατά 9.6% έναντι του Ιανουαρίου 2024 και κατά 12.4% έναντι του Ιανουαρίου 2023. Σημειώνεται ότι ο Ιανουάριος, είναι ένας παραδοσιακά «δύσκολος» μήνας για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία, παρατηρείται ωστόσο ότι η πληρότητα βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες της Αθήνας ως προορισμού city break.

Ο Φεβρουάριος 2025 -του οποίου η μέση πληρότητα αυξήθηκε έναντι του Φεβρουαρίου 2024 κατά 2,5%- παρουσιάζει αύξηση στην διετία της τάξης του 19,1%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, οι λεγόμενοι «πλάγιοι μήνες» ή «μήνες εκτός αιχμής» σταδιακά θα περιοριστούν.

Σε ό,τι αφορά στη Μέση τιμή δωματίου (ADR) και στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) το πρώτο τρίμηνο του 2025 πήγε καλά με 125.00 ευρώ ADR και 79,43 ευρώ (Rev Par) σημειώνοντας αντίστοιχα αύξηση κατά 7,8% και κατά 13,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2024.

Σε σχέση με την επίδοση των πόλεων - ανταγωνιστών της Αθήνας, σε επίπεδο τριμήνου, τα ξενοδοχεία της Αθήνας είχαν επίσης καλή επίδοση και απόδοση. Η πληρότητα της Μαδρίτης κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024(+0.3%), η μέση πληρότητα της Βαρκελώνης σημείωσε τάση μείωσης (-0.4%), ενώ η πληρότητα της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης κατέγραψαν μικρή αύξηση της τάξης του 2,7% και 1,2% αντίστοιχα.

Από πλευράς μέσης τιμής δωματίου (ADR), συγκρίνοντας τη μέση τιμή της Αθήνας το πρώτο τρίμηνο του 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, παρατηρείται αύξηση για την Αθήνα κατά 7,8%, για την Μαδρίτη κατά 11,4%, για τη Βαρκελώνη κατά 7,6%, για την Ρώμη κατά 5,3% και για τη Κωνσταντινούπολη κατά 2,2%. Αντίστοιχα, στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) στο πρώτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση για την Αθήνα κατά 13,5%, για την Μαδρίτη κατά 11,7%, για την Βαρκελώνη κατά 7,1%, για την Ρώμη κατά 8,1% και για την Κωνσταντινούπολη κατά 3,4%.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιδόσεις της Αθήνας σε όλους τους δείκτες που μελετώνται παρατηρούμε ότι αργά αλλά σταθερά, βελτιώνονται τα δύο τελευταία χρόνια, όπως και η θέση της Αθήνας - έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών της. Παρά τη προσθήκη πολλών νέων κλινών κυρίως σε τουριστικά καταλύματα εκτός ξενοδοχείου, η δημοφιλία της Αθήνας εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ζήτηση και την προσφορά.

«Επομένως, αυτή ακριβώς την στιγμή οφείλουμε να εστιάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στους δείκτες αλλά και στους ποιοτικούς στόχους» επισημαίνει η ΕΞΑΑ και συνεχίζει: «Η τουριστική κίνηση, άρα και τα έσοδα της Αθήνας θα μπορούν να ακολουθήσουν αναπτυξιακή πορεία εάν και εφόσον βαδίσουμε οι εμπλεκόμενοι με τον Τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργατικά, με μακρόπνοο σχέδιο για την ‘αυριανή' εικόνα της πόλης στα μάτια του επισκέπτη και με γνώμονα την διαρκή βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς μας. Για παράδειγμα, για να διατηρήσουμε σε ισορροπία την αναγκαία σχέση ‘value for money' που ελκύει τον τουρίστα στην Αθήνα, δεν αρκούν πλέον μόνο τα πολυτελή ή ανακαινισμένα δωμάτια διαμονής. Απαιτείται καλύτερη εξυπηρέτηση για τους επισκέπτες στην Ακρόπολη, στους αρχαιολογικούς χώρους και αναβαθμισμένα Μουσεία, απαιτούνται σύγχρονα δίκτυα και ασφαλείς υποδομές, απαιτείται πρόβλεψη για τις νέες ανάγκες σε ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, ασφάλεια κ.λπ. μιας πόλης που σταθερά πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της τόσο σε μόνιμους κατοίκους όσο και σε επισκέπτες - προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα πρωτίστως των πολιτών και εν συνεχεία των επισκεπτών. Το Εμπορικό και Ιστορικό Κέντρο είναι αναγκαίο να συνδεθεί με κάθε παράκτια και τουριστικού ενδιαφέροντος γωνιά της Αττικής, τα νησιά του Αργοσαρωνικού πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους με συχνές και γρήγορες μεταφορές, αλλά και δρόμοι, λιμάνια και μαρίνες πρέπει πλέον να εκσυγχρονιστούν».

Η Ένωση δρομολογεί αυτόν τον μήνα σειρά ερευνών που καταγράφουν τα προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης μας, καθώς και (όπως κάθε χρόνο επί 21 έτη) την «Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης των ξένων επισκεπτών και την Απόδοση των ξενοδοχείων Αττικής».

