Οι δασμοί αποτελούν ένα όπλο, αλλά δεν έχουν νικητές, έχουν μόνο χαμένους, σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο συνέδριο «Η Ελλάδα Μετά VIΙI» που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών, για όγδοη χρονιά σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, κι έχει γενικό θέμα: «Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς».

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε: «Έχει σκεφτεί κανείς πως οι δασμοί προσομοιάζουν με τις οικονομικές κυρώσεις και αποτελούν πλέον ένα μέσο άσκησης του hard power των ΗΠΑ, αλλά και των χωρών του G7 γενικότερα; Πλέον δεν ισχύει απαραίτητα ότι οι δασμοί αφορούν σε φίλιες χώρες και οι κυρώσεις σε εχθρικές χώρες. Οι δασμοί μπαίνουν κυρίως σε φίλιες χώρες, με τις οποίες υπάρχουν μεγάλες εμπορικές συναλλαγές».

«Οι δασμοί αποτελούν ένα όπλο», συνέχισε ο ίδιος προσθέτοντας: «Πρώτα απειλείς τον Καναδά ότι θα γίνει η 51η Πολιτεία και μετά επιβάλλεις δασμούς. Οι δασμοί είναι lose - lose, δεν έχουν νικητές, έχουν μόνο χαμένους. Οι πρώτοι δασμοί είναι στον χάλυβα και το αλουμίνιο, επομένως αυτός που έφερνε κουτάκια για αναψυκτικά, αντί να πληρώνει 100 δολάρια θα πληρώνει 125 δολάρια. Άρα θα αυξήσει το κόστος στην Coca Cola και αυτή θα το μετακυλήσει».

«Υπολογίζεται ότι δασμοί 25% θα προκαλέσουν αύξηση του τελικού προϊόντος κατά 16%. Τρομακτικό νούμερο για τους ρυθμούς ανάπτυξης και τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει πως θα λειτουργήσει υπέρ του δημοσιονομικού ταμείου των ΗΠΑ, το οποίο έχει κενό 34 τρισ. δολαρίων, αφετέρου θα λειτουργήσει τιμωρητικά. Μην αποσυνδέετε την πολιτική με την οικονομική έννοια των δασμών», τόνισε ο κ. Μυτιληναίος.

«Πού βασίζεται η Αμερική όταν λέει θα βάλει δασμούς στην Ευρώπη;», πρόσθεσε, «το πρόσχημα είναι πως το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό προς τις ΗΠΑ. Επομένως, ισχύει ότι θέλω να το ισορροπήσω και μετά να την τιμωρήσω. Ο Τραμπ λέει πως η Ευρώπη μας συμπεριφέρθηκε ληστρικά εδώ και 10ετίες».

«Οι δασμοί είναι μέρος και του γεωπολιτικού παιχνιδιού. Νομίζω ότι δεν θα διαρκέσουν στον χρόνο, ο πληθωρισμός στην Αμερική που θα αρχίσει να φαίνεται το αργότερο σε 6 μήνες, θα επιφέρει οπωσδήποτε μία ελαφρά ύφεση, που δεν ήταν στο πρόγραμμα μέχρι πριν από δύο μήνες και η οποία δεν ξέρεις πώς θα αντιμετωπιστεί από τη Federal Reserve», τόνισε ο επικεφαλής της METLEN, προσθέτοντας

«Πάντως, η ελαφρά ύφεση είναι άσχημα νέα για την Κίνα και την Ευρώπη, που είναι από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προς τις ΗΠΑ. Άσχημα νέα, όμως και για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει νικητής, μόνο χαμένοι».

Ο ίδιος σημείωσε: «Η ελληνική είναι μία ανοικτή οικονομία, στενά συνδεδεμένη με την Ευρώπη, η οποία με τη σειρά της είναι ανοικτή οικονομία, που εξαρτάται από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Εφόσον ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος, θα υποστεί συνέπειες και η Ελλάδα, σε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ και σε πληθωρισμό.

Αναταραχή στο οικονομικό πεδίο, σημαίνει πως επενδύσεις που ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν θα παγώσουν, ώστε πρώτα να ξεκαθαρίσει το οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Επομένως, η οικονομία "θα κάτσει''. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παράπλευρη απώλεια μετά τον πληθωρισμό και την ύφεση.

Καταρρέει εκκωφαντικά η ιστορική περίοδος μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εξασφάλισε στην Ευρώπη από τα καλύτερα 80 χρόνια στην ιστορία της. Αυτά που έλεγε ο Τραμπ δεν τα έλεγε και χρόνια πριν; Εξακολουθούσαμε όμως να απολαμβάνουμε την ομπρέλα των ΗΠΑ».

Η ενεργειακή υπερεξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, έγινε υπερεξάρτηση από ΗΠΑ και Κατάρ

Σχετικά με το κόστος της ενέργειας και την υπερεξάρτηση σχολίασε: «Νοιάζει κανέναν αν η Ευρώπη έπαιρνε φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία; Ποιο ήταν το πρόβλημα, η υπερεξάρτηση. Που έχει γίνει υπερεξάρτηση από το LNG, από ΗΠΑ και το Κατάρ. Μέγα λάθος. Θέλαμε εναλλακτικές, θα μπορούσαν τα FSRU στη Βόρεια Ευρώπη να είχαν γίνει όσο υπήρχε ακόμη η φθηνή ρωσική ενέργεια και να γίνει σταδιακά η απεξάρτηση… Πόσο έχει κοστίσει η έλλειψη πρόσβασης στη ρωσική ενέργεια; Η Κομισιόν επαίρεται ότι έλυσε σε χρόνο ρεκόρ το πρόβλημα της ενεργειακής τροφοδοσίας. Όταν ένα εργοστάσιο πλήρωνε 500 εκατ. ευρώ τον χρόνο και τώρα έχει γίνει 1.500 εκατ., θα έλεγε κανείς ότι λύθηκε το πρόβλημα;».

Αναφορικά με το ενεργειακό μέλλον, υποστήριξε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε προ κρίσης επίπεδα μόνο μέσω δύο οδών. Ο πρώτος να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε Κατάρ, Αυστραλία και άλλες χώρες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά LNMG στην αγορά. Το δεύτερο είναι να υπάρξει μία «τύπου ειρήνη» που θα αφήνει να εισρεύσει στην Ευρώπη ρωσική ενέργεια. «Θα το δούμε τι ειρήνη θα είναι αυτή. Είμαστε σε αυτήν τη διαπραγμάτευση», είπε ο κ. Μυτιληναίος.

Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Αναφερόμενος στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ανέφερε: «Πανευρωπαϊκός αμυντικός επανεξοπλισμός, δηλαδή αυτό που δεν κάναμε 10ετίες, ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Έχει το βιομηχανικό δυναμικό της Ευρώπης τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να κάνει οπλικά συστήματα εφάμιλλα των ΗΠΑ και της Ρωσίας;».

Επιπλέον σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι χώρα της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε για κάποιους είδους πολιτική ένωση. Γιατί άλλα είναι τα προβλήματα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης και άλλα τα προβλήματα της Ελλάδας.

Αν τεθεί στην ελληνική κοινή γνώμη ότι πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικοί εξοπλισμοί εναντίον της Ρωσίας, θα καταψηφιζόταν κατά 80%. Θα συμμετέχουμε σε μία ευρωπαϊκή συμμαχία των προθύμων, που θα εξοπλίζεται εναντίον της Ρωσίας, με σύμμαχο την Τουρκία; Η Ευρώπη θα προσέτρεχε την Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο με την Ουκρανία, ξοδεύοντας ένα πακτωλό χρημάτων; Η λογική των πραγμάτων λέει ότι δεν θα συμβεί.

Η Ελλάδα έχει και θα συνεχίσει να έχει μία ιδιαίτερη σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν ενδιαφέρει καθόλου το Λουξεμβούργο τι θα γίνει στο Αιγαίο.

Στον επόμενο κύκλο των εξοπλισμών, μετά την κρίση των Ιμίων, αναπτύχθηκαν βιομηχανίες που κατάφεραν να σταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό. Αποκρούω τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία να δώσει εγχώρια προστιθέμενη αξία στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό που έγινε με τις φρεγάτες Balharra είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει ποτέ».

«Φτιάξαμε τα υποβρύχια "214" πριν από 20 χρόνια. Δεν ξέρουμε σήμερα να κάνουμε φρεγάτες;», αναρωτήθηκε. «Η Ελλάδα θα κληθεί να συνεισφέρει οικονομικά να γίνουν εξοπλιστικά στη Γερμανία και τη Βόρεια Ευρώπη, εις βάρος της Ρωσίας, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή;».

Εξαιρετικά θετική εξέλιξη η αναβάθμιση από Moody's

Τέλος, χαρακτήρισε εξαιρετική εξέλιξη την αναβάθμιση από τη Moody's και πρόσθεσε: «Είναι θέμα χρόνου να επανέλθει η χώρα μας στις ανεπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες, έπειτα από 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα εισρεύσουν κεφάλαια. Δικαιώνει τον Κώστα Χατζηδάκη, γιατί άσκησε στιβαρή και συνεπή οικονομική πολιτική».



Πηγή: skai.gr

