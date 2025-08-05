Ξεκινούν αύριο Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στις 13:00 οι αιτήσεις των δήμων και των περιφερειών για 2.500 νέες θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία συνολικά 35.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 ετών και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για τις 2.500 επιπλέον θέσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση μόνο οι δήμοι και οι περιφέρειες/περιφερειακές ενότητες που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης των 6.000 θέσεων, σύμφωνα με την με αριθμ. 4461/18-02-2025 (Β’ 676) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση προς τους φορείς ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Μετά την κάλυψη των 32.500 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται, φτάνοντας τις 35.000 θέσεις σε όλη την επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι δαπάνες για το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

