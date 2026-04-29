Η Deutsche Bank παρουσίασε ισχυρή απόδοση το πρώτο τρίμηνο του 2026, ανακοινώνοντας ρεκόρ καθαρών κερδών και σταθερούς χρηματοοικονομικούς δείκτες εν μέσω ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Τα έσοδα της τράπεζας ανήλθαν σε 8,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση.

Τα αποτελέσματα της Deutsche Bank για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανέδειξαν την ανθεκτικότητά της σε ένα ασταθές περιβάλλον της αγοράς. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 2,2 δισ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές συνεισφορές όλων των τομέων δραστηριότητάς της, σημειώνει το investing.com.

Οι δραστηριότητες εκτός της επενδυτικής τραπεζικής αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 61% της σύνθεσης των εσόδων, καταδεικνύοντας ένα ισορροπημένο προφίλ κερδοφορίας. Η τράπεζα διατήρησε επίσης μια σταθερή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη CET1 στο 13,8%.

Πηγή: skai.gr

