Γ. Ζανιάς - Φ. Καραβίας (Eurobank): Ανάπτυξη, κερδοφορία και δυναμική στήριξη της ελληνικής οικονομίας

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε και από τη σημαντική χρηματοδότησή της από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο επέτρεψε η επιστροφή του στην ομαλότητα και η ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση των τραπεζών, επισήμανε ο πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς, μιλώντας στην γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Η συνολική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση το 2025, με την πιστωτική επέκταση να είναι σημαντικά μεγαλύτερη αυτής της ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,9%. Όσον αφορά την χρηματοδότηση των νοικοκυριών, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης για το 2025 έγινε θετικός (+2,2%) από αρνητικός το 2024 (-0,6%) για πρώτη φορά μετά από 15 έτη διαρκούς απομόχλευσης, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού συρρίκνωσης των στεγαστικών δανείων και της μεταστροφής σε θετικό ρυθμό επέκτασης, καθώς και την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού ανόδου της καταναλωτικής πίστης, επισήμανε.

Οι θετικές επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν και το 2025, με περαιτέρω βελτίωση στους δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι είναι σημαντικά καλύτεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην κερδοφορία η οποία βελτιώνει και την κεφαλαιακή επάρκεια, που σήμερα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η υψηλή κερδοφορία των τραπεζών, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, επέτρεψε στις τράπεζες να αυξήσουν σημαντικά την διανομή κεφαλαίων στους μετόχους τους μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε το 2025 σε 12% και είναι ψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (9,5%).

Παράλληλα η εξυγίανση των ισολογισμών τους συνεχίζεται, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων να υποχωρεί σε 3, 1% τον Δεκέμβριο του 2025, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη.

Αναφερόμενος στην Eurobank είπε μεταξύ άλλων ότι μέσα στο ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον αλλά και σε ένα εσωτερικό περιβάλλον σχετικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η Eurobank εξελίχτηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στη μεγαλύτερη και πιο διεθνή ελληνική τράπεζα, έχοντας σημαντικές θυγατρικές σε τέσσερις χώρες τις Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος Eurobank είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος με έδρα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η τράπεζά μας έχει σήμερα υψηλή κερδοφορία, με τουλάχιστον τη μισή να προέρχεται από τις θυγατρικές μας στο εξωτερικό, καθώς και την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, είπε.

Παράλληλα όμως και με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, η Eurobank υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και, μέσα από αυτό, αφήνει το δικό της ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα για τη χώρα, τους πολίτες και κυρίως τους νέους.

Μιλώντας στη γενική συνέλευση της τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας είπε ότι το 2025 «πετύχαμε και ξεπεράσαμε όλους τους οικονομικούς στόχους που είχαμε θέσει», επισημαίνοντας ότι «συνολικά, έχουμε χτίσει πια ένα ισχυρό όμιλο, με ενεργητικό που προσεγγίζει τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, έτοιμο να αξιοποιήσει όλες τις μελλοντικές ευκαιρίες και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες και απρόβλεπτες προκλήσεις».

Ο κ. Καραβίας είπε ότι η τράπεζα είναι σε θέση να προτείνει στη ΓΣ τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών στους μετόχους της, ύψους 717 εκατ.ευρώ από τα οποία 429 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και 288 εκατ. ευρώ για επαναγορά ιδίων μετοχών. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 11,8 λεπτά του ευρώ, αυξημένο κατά 12,7% σε σχέση με το 2025, συμπεριλαμβανομένου του προμερίσματος που διανεμήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Οι στόχοι της Eurobank ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές προτεραιότητες, καθώς η στρατηγική μας είναι απολύτως συμβατή και υποβοηθητική των κεντρικών στόχων της Πολιτείας. Έχουμε τονίσει την ανάγκη η αύξηση των επενδύσεων να καταστεί ο πολικός αστέρας της οικονομικής μας πολιτικής. Μόνο μέσω επενδύσεων θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταγωνιστούμε στη χρηματοδότηση όλων των μεγάλων επενδύσεων, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, τη διοχέτευση των δανείων του ΤΑΑ στην αγορά, και τη μετάβαση σε ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο οικονομικό πρότυπο, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Καραβίας, κάνοντας εκτενή αναφορά σε όλες τις θετικές οικονομικές επιδόσεις του ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έδωσε επίσης μεγάλη έμφαση στην επένδυση στους ανθρώπους της τράπεζας. Η επιτυχία της Eurobank ήταν και παραμένει συναρτώμενη με την ποιότητα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις επιδόσεις των ανθρώπων της. Θέλουμε να παραμείνουμε μέτρο σύγκρισης για τον ανταγωνισμό στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού - και γι'αυτό κοιτάζουμε ταυτόχρονα το παρόν και το μέλλον, είπε.

Πυξίδα μας παραμένει η δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλους: για τις χώρες όπου λειτουργούμε, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη ανάπτυξη. Για τους πελάτες μας, με την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες, και τον προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους σχεδιασμό. Για τους εργαζομένους μας, με την υποστήριξη ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος που παρέχει εύφορο έδαφος για την επαγγελματική τους ολοκλήρωση. Και για εσάς, τους μετόχους μας, που μας στηρίζετε έμπρακτα με την εμπιστοσύνη σας, είπε ο κ. Καραβίας.

Πηγή: skai.gr

