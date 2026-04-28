Στη μεγάλη επένδυση στις Σκουριές, η οποία βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο υλοποίησής της, αναφέρθηκε ο Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος της Eldorado Gold και πρόεδρος της Hellas Gold σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο του 11ου διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κος Μπαλάσκας, επεσήμανε πως η επένδυση στις Σκουριές της Χαλκιδικής είναι «μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα», η οποία «έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκ. δολάρια» και στην οποία «σήμερα που κατασκευάζεται το έργο εργάζονται πάνω από 3000 άτομα». Όπως τόνισε οι Σκουριές «βάζουν στον χάρτη την Ελλάδα ως παραγωγό, εκτός από χρυσού που ήδη είναι, πλέον και χαλκού», στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ «να απεξαρτηθεί από άλλες χώρες και να έχει ασφάλεια εφοδιασμού στα κρίσιμα μέταλλα και ορυκτά».

Όπως πρόσθεσε ο κος Μπαλάσκας, ήδη «η επένδυση έχει δώσει σημαντικά έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο και πρόκειται να δώσει άλλα 1,8 δισεκ. δολάρια σε εξαγωγές και στα είκοσι χρόνια που απομένουν άλλα 20 δισεκ. δολάρια».

Επισημαίνοντας δε, τη σημασία που έχει «για την τοπική κοινωνία και για την Κεντρική Μακεδονία» και την οικονομική ανάπτυξη”, ο κος Μπαλάσκας ανέφερε πως «μόνο για το 2025, επενδύθηκαν και δόθηκαν σε Έλληνες προμηθευτές 563 εκατ. ευρώ».

Εξειδικεύοντας τις επενδύσεις στην τοπική κοινωνία, ο κος Μπαλάσκας τόνισε πως «μόνο για τον Δήμο Αριστοτέλη, 26 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν σε τοπικούς προμηθευτές». «Επομένως, μαζί με τις θέσεις εργασίας και με την επίπτωση στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Μακεδονίας, νομίζω ότι είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις και μάλιστα άμεση ξένη επένδυση, που έχουν γίνει ποτέ» κι αποτελεί «σημαντικό πυλώνα στήριξης για τη χώρα», καθώς ελπίζουμε πως “θα ανοίξει την πόρτα για και άλλες επενδύσεις, τέτοιου είδους στη βαριά βιομηχανία”, τόνισε συμπερασματικά ο αντιπρόεδρος της Eldorado Gold και πρόεδρος της Hellas Gold.

Όπως τόνισε ο κ. Μπαλάσκας, η παραγωγή από το έργο των Σκουριών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού ετησίως, δηλαδή περίπου 30.000 τόνους, ενώ η παραγωγή χρυσού εκτιμάται στις 140.000 ουγκιές τον χρόνο, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τη σημερινή παραγωγή, που ανέρχεται περίπου στις 70.000 ουγκιές ετησίως.

Αναφερόμενος γενικότερα στη σημασία της παραγωγής χαλκού, «ενός μετάλλου σε τεράστια έλλειψη και ταυτόχρονα πολύ κρίσιμου, όχι μόνον για τη βιομηχανία, αλλά και για την πράσινη ανάπτυξη», καθώς «χωρίς τον χαλκό δεν μπορούμε να κάνουμε την πράσινη μετάβαση, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα data centers κλπ”, ο κος Μπαλάσκας επεσήμανε πως “μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, η ζήτηση για χαλκό θα διπλασιαστεί (πάνω από 25 εκατ. τόνους)».

Όπως υπογράμμισε, η επένδυση στις Σκουριές φέρνει την Ελλάδα στον χάρτη των σύγχρονων παραγωγών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κόμβο κρίσιμων ορυκτών, με αιχμή τον χαλκό και συμπληρωματικά τον βωξίτη και το γάλλιο.

Αναφερόμενος στις υπεύθυνες πρακτικές της επιχείρησης και στην τήρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ο κ. Μπαλάσκας τόνισε ότι σήμερα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, λειτουργεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που καλύπτει δεκαπέντε διαφορετικές παραμέτρους, με περισσότερα από επτακόσια σημεία μέτρησης.

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την επίδραση της δραστηριότητάς της, όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό των μεταλλείων και στις εξορυκτικές διεργασίες, με στόχο την ελαχιστοποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η ξηρή απόθεση.

Από την άλλη πλευρά, πρόσθεσε «ανακυκλώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού και από τα κατάλοιπά μας. Επομένως, μειώνουμε και την επίπτωση στον υδροφόρο ορίζοντα» και το σημαντικότερα «όλες αυτές τις μετρήσεις στα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τα παρουσιάζουμε σε πραγματικό χρόνο στη δημόσια σφαίρα» και «καθώς βρίσκονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορεί να τα δει οποιοσδήποτε και να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε».

Ο κ. Μπαλάσκας τόνισε πως, στο ζήτημα της διαφάνειας, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επιδιώκοντας ουσιαστική συνεργασία. Όπως σημείωσε, «όταν η εξόρυξη γίνεται με υπευθυνότητα, τότε είναι πιο εύκολο για τις τοπικές κοινωνίες να δώσουν την κοινωνική άδεια που απαιτείται για τη λειτουργία του έργου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

