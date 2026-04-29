Ο Όμιλος UBS ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του για το πρώτο τρίμηνο, επωφελούμενος από τις ισχυρές επιδόσεις των τομέων επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας.

Η ελβετική τράπεζα δήλωσε την Τετάρτη ότι παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της για το 2026, καθώς ο όμιλος πλησιάζει στο τέλος της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Credit Suisse, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μετριάσει τις επιπτώσεις από τα σχέδια της Ελβετίας για την αναμόρφωση των τραπεζικών κανονισμών.

Η UBS ανακοίνωσε καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο ύψους 3,04 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με 1,69 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους -αύξηση 80%. Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 2,33 δισ. δολαρίων, σημειώνει το Market Screener.

Η βασική της μονάδα παγκόσμιας διαχείρισης περιουσίας συγκέντρωσε 37,4 δισ. δολάρια σε καθαρά νέα κεφάλαια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με εισροές σε όλες τις περιοχές. Η περιοχή της Αμερικής προσέλκυσε καθαρά νέα κεφάλαια ύψους 5,3 δισ. δολαρίων, μετά από τις εκροές που είχε υποστεί τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα 14,24 δισ. δολάρια, αντανακλώντας διψήφιες αυξήσεις τόσο στη διαχείριση περιουσίας όσο και στην επενδυτική τραπεζική. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει έσοδα 13,23 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.