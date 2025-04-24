Δυο brands σε ένα - Και εγένετο Cosmote Telekom

Τις δυνάμεις της με την Telekom ενώνει η Cosmote και μαζί δημιουργούν την Cosmote Telekom, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, «η COSMOTE, ένα από τα ισχυρότερα και πιο δημοφιλή brands στην ελληνική αγορά, ενώνει τις δυνάμεις της με την TELEKOM, την κορυφαία μάρκα στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως και μία από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, και μαζί δημιουργούν την COSMOTE TELEKOM».

Με την τεχνογνωσία και την καινοτομία της TELEKOM, η COSMOTE ενισχύει την υπόσχεσή της να προσφέρει ακόμα πιο προηγμένες, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, και θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

«Με την ένταξή μας στο οικοσύστημα του παγκόσμιου brand TELEKOM, εδραιώνουμε τη θέση μας ως μέλος ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού Ομίλου, με κυρίαρχη παρουσία στην Αμερική και την Ευρώπη, με μεγάλη δύναμη και οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, αποκτάμε διεθνές αποτύπωμα, που δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και μας διαφοροποιεί ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής.

Και πρόσθεσε «Η στρατηγική απόφαση για ένωση των δύο brands σηματοδοτεί μια νέα εποχή δυνατοτήτων. Μέσα από την COSMOTE TELEKOM, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την τεχνογνωσία, τις καινοτομίες και τις διεθνείς συνεργασίες της TELEKOM και να υιοθετήσουμε ακόμα πιο προηγμένες λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Στόχος μας δεν είναι μόνο να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αλλά να τις ξεπεράσουμε».

H ένωση δυνάμεων των δύο μαρκών κάνει πιο γνωστό στο ελληνικό κοινό και το χρώμα Μagenta, που αποτελεί ταυτότητα του TELEKOM brand παγκοσμίως. H TELEKOM είναι μία από τις λίγες μάρκες διεθνώς που αναγνωρίζεται από το εταιρικό της χρώμα, ενώ η ονομασία «Magenta» αξιοποιείται και στο portfolio των προϊόντων και υπηρεσιών της. Χάρη και στη μοναδική της ταυτότητα, η TELEKOM έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα από τη μελέτη "Brand Finance Global 500" ως το πιο πολύτιμο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο και ως το κορυφαίο brand στην Ευρώπη, με την τρέχουσα αξία του να ανέρχεται στα 85,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Συνδέουμε τον κόσμο σου», η υπογραφή της COSMOTE TELEKOM

Η νέα εμπορική μάρκα COSMOTE TELEKOM συνοδεύεται από την υπογραφή «Συνδέουμε τον κόσμο σου».

«Οι συνδέσεις είναι στο DNA μας. Με τις υποδομές μας FTTH και 5G, δημιουργούμε μια συνδεδεμένη Ελλάδα και φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά. Με τις προηγμένες λύσεις τεχνολογίας που προσφέρουμε, συνδέουμε τους πελάτες μας με τον ψηφιακό κόσμο και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Με τις υπηρεσίες μας, συνδέουμε τα θέλω των πελατών μας με τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Με το σύνολο των δράσεών μας, συνδέουμε τη χώρα, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, με το μέλλον. Αυτό ακριβώς έρχεται να αποτυπώσει το νέο μας tagline, "Συνδέουμε τον κόσμο σου". Απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, με την υπόσχεση να του προσφέρουμε ακόμα πιο ισχυρές συνδέσεις, που θα τον φέρουν πιο κοντά σε όποιον ή ό,τι έχει σημασία για εκείνον. Να είμαστε δίπλα του, για να συνδέσουμε τον κόσμο του, όποιος κι αν είναι αυτός», σχολίασε ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Η νέα υπογραφή ευθυγραμμίζεται με το παγκόσμιο brand claim της TELEKOM, "Connecting your world". Επίσης, συνδέεται άμεσα με το νέο όραμα της εταιρείας να εξελιχθεί από κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα σήμερα, στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

Η ένωση δυνάμεων των δύο μαρκών και η υπογραφή της COSMOTE TELEKOM «Συνδέουμε τον κόσμο σου», παρουσιάζεται στο τηλεοπτικό της spot. Μέσα από αυθεντικές ιστορίες και ανθρώπινα επιτεύγματα που μας έχουν σηκώσει όλους ψηλότερα, παρουσιάζεται η δύναμη της σύνδεσης. Η καμπάνια υπενθυμίζει σε όλους πως, όταν ενώνουμε τις δυνάμεις και τα όνειρά μας, όταν συνδεόμαστε, μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα, είτε σε προσωπικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο.

TELEKOM, ένας παγκόσμιος όμιλος τηλεπικοινωνιών

Η TELEKOM είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με περισσότερους από 261 εκατομμύρια πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 25 εκατομμύρια συνδέσεις σταθερής και 22 εκατομμύρια ευρυζωνικές συνδέσεις. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σταθερού ευρυζωνικού δικτύου, κινητών επικοινωνιών, Internet και τηλεόρασης για ιδιώτες, καθώς και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για επιχειρήσεις και εταιρικούς πελάτες. Ως παγκόσμια εταιρεία, έχει περίπου 200.000 εργαζομένους σε όλον τον κόσμο και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της στις ΗΠΑ με την T-Mobile US, ενώ καταγράφει δυναμικές επιδόσεις στις χώρες της Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται.

Η TELEKOM δραστηριοποιείται δυναμικά και στην Ελλάδα, με τον Όμιλο ΟΤΕ να αποτελεί μέλος της από το 2008. Σήμερα, η συνεισφορά του ΟΤΕ στις οικονομικές επιδόσεις της TELEKOM είναι η τρίτη ισχυρότερη διεθνώς, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία.

