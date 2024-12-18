Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE: €500.000 σε 30 πρωτοετείς φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες

Πιστή στο ραντεβού της με τους φοιτητές για 23η χρονιά, η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, προσέφερε 30 υποτροφίες αξίας περίπου €500.000, σε πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστήμιων. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 παρέχει οικονομική ενίσχυση για όλα τα έτη σπουδών, με στόχο να στηρίξει φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους για σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση.

Ο θεσμός των υποτροφιών COSMOTE αποτελεί το μακροβιότερο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας και εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Telekom. Στα 23 χρόνια «ζωής» του Προγράμματος έχουν δοθεί σε περισσότερους από 840 φοιτητές από όλη την Ελλάδα υποτροφίες που ξεπερνούν τα €8,5 εκατ., προάγοντας όχι μόνο την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, αλλά και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η κα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Στην COSMOTE πιστεύουμε ότι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας. Καλωσορίζουμε τα νέα μας μέλη στην μεγάλη οικογένεια υποτρόφων της COSMOTE και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που δίνουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.»

Οι 30 υποτροφίες COSMOTE αποτελούνται από την τιμητική υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», συνολικού μικτού ποσού €25.000, που απονέμεται σε έναν φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη μνήμη του διακεκριμένου στελέχους του Ομίλου ΟΤΕ, από 9 υποτροφίες συνολικού μικτού ποσού €18.750 η καθεμία για φοιτητές πενταετούς φοίτησης, και από 20 υποτροφίες συνολικού μικτού ποσού €15.000 η καθεμία για φοιτητές τετραετούς φοίτησης.

Εκτός από τη χρηματική υποτροφία, η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους επιλεγμένους υποτρόφους για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους laptop, πλήρες πακέτο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και Internet, καθώς και COSMOTE TV για 1 χρόνο.

Παράλληλα, οι νέοι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους τόσο μέσα από μοναδικές τεχνολογικές εμπειρίες που προσφέρει ο Όμιλος Telekom, όσο και μέσω πρακτικής άσκησης στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας του Ομίλου ΟΤΕ.

Διήμερο μοναδικών εμπειριών για τους νέους υποτρόφους της COSMOTE

Με αφορμή την απονομή των φετινών Υποτροφιών, τα νέα μέλη της μεγάλης οικογένειας υποτρόφων της COSMOTE, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα διήμερο μοναδικών εμπειριών. Μεταξύ άλλων, ξεναγήθηκαν στο Μέγαρο του Ομίλου ΟΤΕ, γνώρισαν από κοντά τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Κώστα Νεμπή, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο ενδυνάμωσης και μαγείρεψαν για καλό σκοπό.

Υπότροφοι COSMOTE για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Βασταρδή Ιωάννα Κυριακή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βλαχογιάννης Γεώργιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Βονόρτα Χριστίνα Ιωάννα, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βρατιμού Χριστίνα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών Γκιώνης Κοσμάς, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών Γρίβα Μαγδαληνή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Δερεδάκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) Δημητράκη Μαρία, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Ζαϊμίδου Αβέρη Θεοδοσία, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Καραγκούνιας Μάριος, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Καραπατάκης Ευθύμιος, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Κόρμπου Μακρίνα, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κουσαθάνας Νικόλαος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κρηνίδου Νίκη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κυριακού Ανδρέας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Λιάσκος Ιάσων, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μιχάλαρος Δημήτρης, Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μπαβέλη Δέσποινα, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μπαρμπαντώνης Μιχάλης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ναζηρίδης Χαράλαμπος, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ντρέου Μαριδώρα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σακελλαρίδη Αικατερίνη, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σκανδάλης Γαβριήλ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σουσανίδου Μαρία, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σόφου Αντωνία, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Στάμος Ιωάννης, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τσιούρη Γεωργία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φίλος Θωμάς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Χατζή Ειρήνη Ελευθερία, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

