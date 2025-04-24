Την απόδοση πιστοποιητικού στην ΝΝ Hellas, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, για τη συμμόρφωσή της με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2022, ανακοινώνει ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε μετά από επιθεώρηση, αξιολόγηση και απόφαση πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17021-1:2015.

Η ΝΝ Hellas εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2022, το οποίο αναφέρεται στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Η συμμόρφωση της ΝΝ Hellas με το εν λόγω πρότυπο θα αξιολογείται τακτικά κατά τη διάρκεια της τριετούς ισχύος του πιστοποιητικού.

Πεδίο Εφαρμογής του Πιστοποιητικού:

Κλάδοι Ασφάλισης Ζημιών:

Ατυχήματα

Ασθένειες

Κλάδοι Ασφάλισης Ζωής:

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις που συνδέονται με Επενδύσεις

Ασφάλιση Ασθένειας

Διαχείριση Ταμείων Ομαδικής Συνταξιοδότησης

Σχετικά με το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2022

Το ISO/IEC 27001:2022 - «Ασφάλεια πληροφοριών, κυβερνοασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών - Απαιτήσεις» αποτελεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση, διατήρηση και βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

Στόχος του ISO 27001:2022 είναι να βοηθήσει εταιρίες και οργανισμούς να διαχειριστούν τους κινδύνους που απειλούν τα δεδομένα ή τις πληροφορίες τους, αποτελώντας έτσι ασπίδα προστασίας από απειλές όπως η κακόβουλη πρόσβαση, η διαρροή, η καταστροφή και η απώλεια.

Η διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών είναι κρίσιμη για την NN, καθώς εξασφαλίζει την προστασία ευαίσθητων δεδομένων πελατών, διατηρεί την επιχειρησιακή συνέχεια και διαφυλάσσει την εταιρία από κυβερνοαπειλές και παραβιάσεις δεδομένων.

Από μέρους της TÜV HELLAS (TÜV NORD) o κ. Μιχάλης Αλεξίου, ΙΤ & ΙS Manager, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την χορήγηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες στη χώρα. Η ΝΝ Hellas αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι προσηλωμένη στην προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών. Στα πλαίσια του ρόλου μας ως φορέα Πιστοποίησης, υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις της ΝΝ Hellas προς αυτήν την κατεύθυνση».

Ο κ. Στέλιος Περιστέρης, Cyber Security Manager ΝΝ Hellas, τόνισε: «Η πιστοποίησή μας υπογραμμίζει τη σταθερή μας δέσμευση να προστατεύουμε τα ευαίσθητα δεδομένα των πελατών μας, να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή μας συνέχεια και να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα στην ασφάλεια πληροφοριών. Τηρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις του συγκεκριμένου, διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, ενισχύουμε την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε προληπτικά τους κινδύνους, να βελτιώνουμε την κυβερνοανθεκτικότητά μας και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ψηφιακή ασφάλεια μέσω της σταθερής βελτίωσης και εξέλιξης των συστημάτων μας σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις και πρότυπα.».

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

