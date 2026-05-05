Bumble: Έσοδα πέραν των προσδοκιών για την εφαρμογή γνωριμιών

Η πλατφόρμα διαδικτυακών γνωριμιών Bumble ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς όπως φαίνεται η στρατηγική της για την προσέλκυση νεότερων χρηστών αρχίζει να αποδίδει.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε έσοδα ύψους 212,4 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας κατά λίγο τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ο κλάδος των dating apps συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται και την αλληλεπίδραση των χρηστών να μειώνεται ,ιδιαίτερα μεταξύ της Generation Z, η οποία δείχνει να απογοητεύεται από την επαναλαμβανόμενη εμπειρία του "swiping" και την ποιότητα των αντιστοιχίσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Bumble είδε τον αριθμό των συνδρομητών της να μειώνεται κατά 21,1%, φτάνοντας τα 3,2 εκατομμύρια από 4 εκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ωστόσο, τα έσοδα ανά πληρωμένο χρήστη αυξήθηκαν κατά 8,9%, αγγίζοντας τα 22,04 δολάρια.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Whitney Wolfe Herd, τόνισε ότι η εταιρεία στρέφει πλέον την προσοχή της στην ενεργοποίηση μιας «υψηλότερης ποιότητας» βάσης χρηστών, με την παρουσίαση μιας πλήρως ανανεωμένης εμπειρίας Bumble, βασισμένης σε μια νέα πλατφόρμα με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, που αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος.

Η Bumble, που έχει καθιερωθεί ως μια "female-first" (η γυναίκα πρώτα) εναλλακτική στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο των online γνωριμιών, δοκιμάζει αλλαγές στον πυρήνα της υπηρεσίας της, με στόχο να προσφέρει μια πιο επιμελημένη και λιγότερο «μηχανική» εμπειρία στους χρήστες.

Την ίδια στιγμή, ανταγωνιστές όπως το Match Group, με εφαρμογές όπως το Tinder και το Hinge, εντείνουν την ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τον κλάδο, αναζητώντας ενδείξεις ότι η καινοτομία στα προϊόντα και οι αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική μπορούν να σταθεροποιήσουν τη βάση των συνδρομητών, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων.

Πηγή: skai.gr

