Δικηγόρος της πτωχευμένης πλέον Spirit Airlines δήλωσε την Τρίτη ότι η απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών δεν άφησε «καμία εναλλακτική λύση» πέρα από το κλείσιμο της εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία ζητά έγκριση για ένα όσον το δυνατόν συντομότερο σχέδιο εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και καταβολής μπόνους παραμονής στους εργαζομένους που απομένουν.

Ο δικηγόρος Marshall Huebner ανέφερε σε ακρόαση σε δικαστήριο πτωχεύσεων των ΗΠΑ ότι η εταιρεία ενημερώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα πως η κυβερνητική πρωτοβουλία χρηματοδότησης δεν θα προχωρήσει. Ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους πελάτες και το αμερικανικό κοινό εκ μέρους της αεροπορικής εταιρείας.

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε προτείνει τον περασμένο μήνα πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει την εταιρεία να εξέλθει από την πτώχευση, αλλά αντιμετώπισε αντιδράσεις από ορισμένους πιστωτές.

Σύμφωνα με τον Huebner, αφού έγινε σαφές ότι η χρηματοδότηση δεν θα υλοποιηθεί, η εταιρεία μετέφερε 50.000 επιβάτες την Παρασκευή, προσπαθώντας να ολοκληρώσει τις λειτουργίες της πριν ανακοινώσει δημόσια το τέλος της.

Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν εκτίναξη στις τιμές των καυσίμων μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, που διατάραξαν τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, δημιουργώντας τη σοβαρότερη κρίση στον κλάδο των αερομεταφορών από την εποχή του Covid-19.

Η Spirit ήδη δυσκολευόταν να επιστρέψει στην κερδοφορία πριν από την κρίση, ενώ από την 1η Μαρτίου έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Huebner σημείωσε ότι τα επιπλέον κόστη για το υπόλοιπο του έτους ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ζητά επίσης την έγκριση του δικαστηρίου για την καταβολή 10,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε μπόνους παραμονής για εργαζομένους - περίπου 76.000 δολάρια ανά άτομο - ενώ τα τρία ανώτατα στελέχη θα λάβουν υψηλότερα ποσά, χωρίς να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί λεπτομέρειες.

Ο επιβλέπων φορέας πτωχεύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει εκφράσει ανησυχίες για τα μπόνους αυτά.

Τέλος, η Spirit δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να οργανώσει δημοπρασία των αεροσκαφών, των κινητήρων και άλλου εξοπλισμού της, ζητώντας την άδεια του δικαστηρίου είτε για ταχεία πώληση είτε για εγκατάλειψη των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να τα ανακτήσουν οι δανειστές.

Πηγή: skai.gr

